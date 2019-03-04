04 Mart 2019 08:55
Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın, AKP mitingine katıldı
Rize İl Seçim Kurulu üyesi ve müdürü Mehmet Akif Alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitingine katıldı, AKP'lilerle fotoğraf paylaştı.
Fotoğraf: Cem Öksüz/AA
Rize’de önceki gün düzenlenen AKP mitingine Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın’ın da katılması tartışma yarattı.
Cumhuriyet'in haberine göre, İl seçim müdürü görevi nedeniyle tarafsızlığını koruması gerekirken, Rize İl Seçim Kurulu’nun da üyesi olan Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın, AKP Rize İl Örgütü tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuştuğu mitinge katıldı.
Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın’ın miting alanında Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP’lilerle çektirdiği fotoğrafları paylaşıldı. (HABER MERKEZİ)
Partizanlıkta son nokta: İl Seçim Müdürü AKP mitinginde!https://t.co/cWUO5WAOeE pic.twitter.com/2dop6Kxysk— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) 4 Mart 2019