Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın, AKP mitingine katıldı

Rize’de önceki gün düzenlenen AKP mitingine Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın’ın da katılması tartışma yarattı.

Cumhuriyet'in haberine göre, İl seçim müdürü görevi nedeniyle tarafsızlığını koruması gerekirken, Rize İl Seçim Kurulu’nun da üyesi olan Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın, AKP Rize İl Örgütü tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuştuğu mitinge katıldı.

Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın’ın miting alanında Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP’lilerle çektirdiği fotoğrafları paylaşıldı. (HABER MERKEZİ)