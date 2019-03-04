Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller (4 Mart)

Soğuk hava ve kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı kentlerde eğitime bir gün ara verildi.

HAKKARİ

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitime ara verildi. AA'ya konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Merkezdeki köylerden taşımalı sistemle okula erişimleri sağlanan öğrencilerimiz için kar yağışından dolayı bugün eğitime ara verildi" dedi.

VAN

Van'ın Çaldıran, Başkale ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar (4 Mart) bir gün süreyle edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

BİTLİS

Bitlis'te dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.Olumsuz hava koşulları nedenıyle kar kalınlığının kent merkezinde 2 metreye ulaşması üzerine, ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilele vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi. (HABER MERKEZİ)