Juan Guaido Venezuela’ya geri döndü

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden sağ muhalefet lideri Juan Guaido, ülkeye geri döndü.

ABD’nin Kolombiya’ya yolladığı “insani yardım” malzemelerinin Venezuela’ya sokulması girişiminden bir gün önce ülkesinden ayrılan ve bölge ülkelerini gezen Guaido, Ekvador'un ardından sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ülkesine döneceğini duyurmuştu.

Guaido, ülkeye girişte tutuklanması ihtimaline ilişkin, "Hükümetin beni rehin almaya kalkışması yapacağı en son hatalardan biri olur." dedi.

Venezuelalıları bugün ve yarın düzenlenecek mitinglere katılmaya çağıran Guaido, uluslararası şirketlerle görüştüğünü ve bu şirketlerin sağlık, enerji gibi alanlarda yatırımlar yapmak için ülkeye dönmeyi istediklerini söyledi. (DIŞ HABERLER)

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