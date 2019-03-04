Juan Guaido bugün Venezuela’ya döneceğini açıkladı
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido bugün ülkeye döneceğini açıkladı.
Kendini Venezuela Devlet Başkanı ilan eden evlet başkanı ilan eden Juan Guaido, 11. Lima toplantısında | Fotoğraf: Juan David Moreno Gallego/AA
Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden sağ muhalefet lideri Juan Guaido bugün ülkeye döneceğini duyurarak muhalefete sokak eylemleri çağrısı yaptı.
ABD’nin Kolombiya’ya yolladığı “insani yardım” malzemelerinin Venezuela’ya sokulması girişiminden bir gün önce ülkesinden ayrılan ve bölge ülkelerini gezen Guaido, Ekvador'un ardından sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ülkesine döneceğini duyurdu.
Guaido, ülkeye girişte tutuklanması ihtimaline ilişkin, "Hükümetin beni rehin almaya kalkışması yapacağı en son hatalardan biri olur." dedi
Venezuelalıları bugün ve yarın düzenlenecek mitinglere katılmaya çağıran Guaido, uluslararası şirketlerle görüştüğünü ve bu şirketlerin sağlık, enerji gibi alanlarda yatırımlar yapmak için ülkeye dönmeyi istediklerini söyledi. (DIŞ HABERLER)
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