Elektromed, Termikel ve Kanal A işçileri patronun kapısına dayandı

Buse VURDU

Ankara

Elektromed, Termikel ve Kanal A’da çalışan işçiler, alacaklarının ödenmesi talebiyle patron Ahmet Kaya’nın evi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Evrensel'e konuşan işçilerden biri “Biz aç dururken onlar sırtını Melih Gökçek’e dayadılar” ifadelerini kullandı.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Eski Başkanı Ahmet Kaya ve kardeşi Mustafa Kaya’nın sahip olduğu Elektromed, Termikel ve Kanal A’da çalışan ve işten ayrıldıktan sonra kıdem ve ihbar tazminatını alamayan işçiler, patron Ahmet Kaya’nın evi önünde basın açıklaması yaptı. Keçiören’de bulunan Meteoroloji metro durağı önünde buluşan işçiler, buradan patronun evine yürüdü. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un da katıldığı açıklamayı işçiler adına Yahya Özdoğan okudu. Özdoğan, 2016 yılından itibaren maaşlarını alamadan çalıştırıldıklarını belirterek bu süreçte işçilerin varını yoğunu satarak geçinmeye çalıştıklarını dile getirdi. Patronun türlü yalanlarla kendilerini oyaladıklarını ifade eden Özdoğan, “Haklarını ödemedikleri biz işçiler ile muhatap bile olmayıp telefonlarımıza çıkmadılar” dedi. Özdoğan, daha fazla mağduriyetin yaşanmaması adına, ödenmeyen maaşları ile kıdem ve ihbar tazminatlarının bir an önce ödenmesini ve alacaklarını garanti edecek ilgili hak sahiplerine kayyım atanmasını istedi.

"İŞÇİNİN ALINTERİNİ ÇALANLAR DEVLETTEN İTİBAR GÖRÜYOR"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise hakları verilmeyen 600 civarı işçinin yanında olduklarını belirterek "'Lafa gelince Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir, Çalışma Bakanlığı vardır. Çalışma Bakanlığı şirketleri denetlemekle mükelleftir. Çalışma Bakanlığı işçinin, emeğini sömürenlere karşı tedbir alır. Hakkını vermeyen patronlara karşı emekçinin yanında yer alır. Ama 2016 yılından bu yana yaklaşık 600 tane kardeşimizin bu üç firmada çalıştıkları halde kıdem tazminatları başta olmak üzere aylarca, hatta bazılarının bir yıllık alacağı var” diye konuştu.

"BİZ AÇ DURURKEN ONLAR SIRTINI GÖKÇEK’E DAYADI"

Evrensel'e konuşan işçi Erdal Caner, 26 sene boyunca Termikel’de çalıştığını, içeride kalan 27 bin liralık maaşını 6 ay önce istemesine karşın hala alamadığını söyledi. 110 bin lira tazminatının da hala ödenmediğini ifade eden Caner, “Bu böyle kalmaz. Biz aç dururken onlar sırtını Melih Gökçek’e dayadılar” diye konuştu.

Konuştuğumuz eski Elektromed işçisi ise 25 yıl boyunca çalıştığını, son zamanlarda patronun maaşlarını vermek yerine 300-500 lira vererek kendilerini geçiştirmeye çalıştığını dile getirdi. Dört yaşında engelli bir çocuğu olduğunu belirten Elektromed işçisi, “Ben evime ekmek götürmek zorundayım, liseye giden çocuğum var. Devlet alacağını alıyor ama biz alamıyoruz. Mağdur olduk” diye konuştu. 8-10 tane farklı işyerine başvurduğunu belirten Elektromed işçisi, yaşı 40’ı geçtiği için hiçbir işe alınmadığını söyledi.