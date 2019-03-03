İmamoğlu: Vaatlerimizi İstanbulluların vergileriyle gerçekleştireceğiz

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sen kimin cebinden neyi bedava yapıyorsun” diyerek eleştirdiği seçim vaatlerini İstanbulluların vergileriyle gerçekleştireceğini söyledi.

İmamoğlu partisinin Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık'ın "Proje Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan’ın "Ne diyorlar? Doğum yapmış dört yaşına kadar çocuğu olan annelere otobüsler bedava, gençliğe şu yaşa kadar bedava. Sen kimin cebinden neyi bedava yapıyorsun?" ifadelerini eleştiren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Dediler ki ‘Kimin parasıyla ne yapıyorsun?’ Diyorum ki, ‘İstanbullunun parasıyla yapıyorum.’ İstanbullunun bütçesiyle yapıyorum. İstanbullunun bütçesini çarçur etmeyeceğim. İstanbul’un bütçesini bilinmeyen anlamsız kurumlara dağıtmayacağım ama bebeklerine ve annelerine dağıtacağım. Kimse buna engel olamaz.”

CHP’nin İBB adayı İmamoğlu seçimi kazanması halinde kreş, sosyal yardım, ücretsiz ulaşım ve eğitim gibi sosyal belediyeciliğe ağırlık vereceğini duyurdu. (HABER MERKEZİ)

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, projelerini açıkladı