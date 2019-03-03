Güngören bağımsız meclis üyesi adayı Gönül Karagenç atölyeleri dolaştı

Güngören bağımsız meclis üyesi adayı Gönül Karagenç ile Emek Partisi (EMEP) Güngören ilçe örgütü üyeleri işçi atölyelerini ziyaret etti, yerel yönetim anlayışını aktardı.

İşçiler ile sohbet eden Karagenç, belediyeleri tek bir kişinin değil halkın yönetmesi gerektiğini belirtti. Cumhur İttifakına karşı demokrasiyi savunan adayların desteklenmesi gerektiğini anlatan Gönül Karagenç, işçiler ve emekçilerle beraber politika yapmak istediklerini söyledi.

Saya atölyesinde çalışan bir işçi Karagenç’e "Daha önce AKP’ye oy veriyordum ama şimdi oy vermeyeceğim. Hep çıkıp televizyonlarda beş kat büyüdük ekonomimiz çok iyi diyorlar. Ama bize yansıyan bir şey yok, tam tersine daha da yoksullaştık” dedi. Alım gücünün düştüğünden bahseden işçi, seçimlerden sonra her şeyin daha da kötüleşeceğine dair endişelerini anlattı. (İstanbul/EVRENSEL)

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