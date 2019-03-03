03 Mart 2019 20:23

"ABD, Suudi Arabistan’a nükleer reaktör satacak"

New York Times, Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a nükleer silah yapımında kullanılabilecek nükleer reaktör satmayı planladığını öne sürdü.

"ABD, Suudi Arabistan’a nükleer reaktör satacak"

Fotoğraf: Beyaz Saray/Flickr (Public Domain)

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    Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Donald Trump yönetiminin, Suudi Arabistan’a nükleer silah yapımında kullanılabilecek nükleer reaktör satma planının olduğunu iddia etti.

    AA’nın aktardığına göre, NYT’de Nicholas Kristof imzasıyla yayımlanan haberde, Trump’ın başdanışmanı Jared Kushner’in Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Suudi nükleer programı ve Amerikan yardımını görüşmüş olabileceği belirtildi.

    Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve İran’ın nükleer silahlardan arınmasını isteyen Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a nükleer silahlanma konusunda yardım ediyor olabileceği ifade edilen haberde, Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a nükleer silah yapımında kullanılabilecek nükleer reaktörler satma planının olduğu öne sürüldü.

    Haberde, Trump’ın damadı Kushner’in ailesinin Manhattan’da 666 Fifth Avenue isimli oldukça pahalı bir mülk yüzünden emlak işinin sallantıda olduğu ancak geçen ağustos ayında Suudi Arabistan’a reaktörler satmaya çalışan ve nükleer servis işiyle de uğraşan Brookfield Varlık Yönetimi tarafından 1.1 milyar dolar ödenerek kurtarıldığı belirtildi.

    “İKİ SANTRALLE BAŞLANACAK”

    Suudi Arabistan’a nükleer reaktörler satma planının aralarında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in de bulunduğu bir grup emekli ulusal güvenlik yetkililerince ortaya atıldığı öne sürülen haberde, önce Suudi Arabistan’da 40 nükleer santral oluşturulması kararı alındığı ancak şimdilik sadece iki nükleer santral ile başlanmasının planlandığı kaydedildi.

    Suudi Arabistan’ın nükleer santralleri elektrik üretimi için istediğini iddia ettiği belirtilen haberde, Suudi yönetimi yurt dışından daha ucuza almak yerine kendi nükleer yakıtını üretmekte ısrar etse de nükleer yakıt üretmenin “haydut” ülkelerin gizli nükleer programları için bir yol olduğu ileri sürüldü. (DIŞ HABERLER)

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