Kürtçe-Türkçe kültür sanat dergisi dilop 1 yaşında!

İki ayda bir yayınlanan kültür sanat dergisi dilop, mart-nisan sayısıyla 1. yılını dolduruyor.

Kürtçe-Türkçe iki dilli yayınlanan dergi dilop’un dosya sayfalarında kapsamlı bir tartışma bulunuyor. Bölgede işsizlik ve yoksulluğun en çok konuşulur sorun haline gelmesi, sınıfsal değişim ve dönüşüm, toplumsal dayanışma ağlarının çökmesi, orta sınıfın toplumsal pozisyonu vb. dinamiklerin Kürt siyasetine ne ölçüde yansıdığı, nasıl etkilediği konusunu Yüksel Genç, Cuma Çiçek ve Yusuf Karataş tartışıyor.

21 Mart vesilesiyle ‘İnkâr ile İspat arasındaki mücadele’ ve M. Said Aydın imzalı bahar temalı Newroz yazılarına yer verilen dergide; Rober Koptaş, Sevan Değirmenciyan ve Mehmet Fatih Uslu, Ermeni edebiyatındaki 1915 kırılmasını ve kültürel hayatımızı çoraklaştıran çarpıcı sonuçlarına değiniyor. Geçtiğimiz ay 87 yaşında yaşamını yitiren Kürtlerin büyük kaval ustası Egîdê Cimo’yu, ona dair bir belgesel çalışması da bulunan Salih Kevirbirî, Kürtçe yazıyor.

İbrahim Karaca’nın Karadeniz’deki eşkıyalık kültürüne dair yazdığı ‘Bizum eşkıyalar’; Şeyhmus Diken’in 1800’lü yılların sonuna doğru Diyarbakır’a kalebend olarak sürgün edilen 130 Bulgar devrimcisinin öyküsünü ele alan ‘Bulgar Hanı Sürgünleri’; yeni kitabından hareketle yazar Fırat Ceweri’yle yapılmış söyleşi; ünlü soprano Pervin Chakar’ın Kürt müzisyenlere önerilerini içeren yazısı; Zafer Yörük’ün kaleme aldığı ‘Kemalizmin travması’; araştırmacı-yazar Mehmet Bayrak’ın 1925 Kürt isyanına dair devletin belgelerini özetlediği ‘Resmi savaş güncesi’, dergide dikkat çeken bazı yazılar...

Kürt toplumunda yemek kültüründen folklorik değişimlere kadar birçok konuyu irdeleyen yazılara da yer verilen dilop’ta, Barış Avşar’ın Mezopotamya’nın arkeolojik derinliğine ve tarihine dair yazılarına, Fewzi Bilge’nin resimlerine ve Enver Özkahraman’ın fotoğraflarına ilişkin kısa okumalara da devam ediliyor. Kapağına Recep Maraşlı’nın resmini taşıyan dergide; Cigerxwin, Pertew Begê Hekarî, Eyşana Beravi, Çorê Arda ve Gulîzer şiirleriyle yer alıyorlar. (KÜLTÜR SERVİSİ)

İki dilli dergi Dilop’un üçüncü sayısı çıktı!

'Dilop' yayın hayatına başlıyor: Kürt kültürüne eklenecek damlayız