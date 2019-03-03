Niğde’deki tren kazasında bilirkişi, "TCDD asli kusurlu" dedi

Niğde’nin Bor ilçesinde 2 yıl önce yük trenin hemzemin geçitte tekstil işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili hazırlanan 4'üncü bilirkişi raporunda, TCDD'nin asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, "Güvenliğin makinist ve hareket memurunun telsiz iletişimi vasıtasıyla karar ve inisiyatiflerine bırakıldığı, makinist ve hareket memurunun eğitim ve denetimlerinin tam olarak yapılmadığı gerekçesiyle TCDD asli kusurludur" ifadelerine yer verildi.

Raporda minibüs sürücüsü ve makinistlerin tali kusurlu olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, hareket memuru Hüseyin Dirican'ın trenin hızı nedeniyle tali kusurlu, trafik kontrolörü Adnan Yıldırım'ın ise kazada kusuru olmadığı yönünde görüş bildirildi.

Raporda, kazanın meydana gelmesinde 'TCDD asli kusurludur' denilerek gerekçesi şöyle anlatıldı:

"Olayın meydana gelmesinde, kırmızı geçiş müsaadesi ile gitmesi gerekenden oldukça hızlı bir hızla ilerlediği görülen 23420 trenin, bariyerin tam olarak kapanmadan hemzemin geçide ulaşmasının ve girmesinin oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir. Olay bu yönüyle TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü açısından değerlendirildiğinde; kritik öneme haiz bir hat kesiminde trenin hareketlerinin ve sistemin güvenli işleyişinin sağlanması ve kontrolü, trafik kontrol ekranının donması nedeniyle yalnızca makinist ve hareket memurunun telsiz iletişimi vasıtasıyla karar ve inisiyatiflerine bırakıldığı, son emniyet dedektörünün yerini hat geometrisinde, kırmızı sinyalle geçiş sırasında, yanlış da olsa hız ihlalinde bulunan trenin emniyetli yavaşlaması/duruşu ve hemzemin geçitlerin tamamen kapanması için gerekli güvenlik tasarımının sağlanmadığı anlaşılmaktadır. Bunlarla birlikte makinist ve hareket memurunun eğitim ve denetimlerinden, ayrıca bu kişilerin görevleri sırasında izlemeleri gereken prosedürlerin ve uymaları gereken kuralların belirlenmesinden, bunların kontrolünden ve ayrıca gerekli güvenlik düzeyinin sağlanmadığı açık olan bariyer kontrol sisteminin kabulünden, olay tarihi itibariyle tek sorumlu ve yetkili kurum da olan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, olayda asli kusurlu olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır."

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ VE MAKİNİSTLER TALİ KUSURLU

Raporda minibüs sürücüsünün tali kusurlu olduğu belirtilerek, "51 EK 704 plakalı minibüs sürücüsü Feridun Çölbey dava konusu kazanın yaşandığı hemzemin geçide yaklaştığında, hemzemin geçitten geçişi ile ilgili tedbir alıp, dikkatli davranmak ve Karayolları Trafik Kanunun ve Yönetmeliği gereği uyulması zorunlu olan 'dur' trafik levhasına mutlak şekilde uymak zorunluluğundadır. Sürücü Feridun Çölbey'in, demiryolunu ve tren trafiğini tamamen kontrol edip boş olduğunu gördükten sonra hareket etmesi gerekirken dikkatsiz, tedbirsiz ve trafik kurallarına aykırı davranışlarının olduğu, bu davranışların ise olayın meydana gelmesinde etkili olduğu ve bu doğrultuda tali kusurlu olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmaktadır" denildi.

Raporda, kaza, makinistler Hakan Göksu ve Mustafa Bayır açısından değerlendirildiğinde; "Makinistlerin, sevk ve idaresindeki tren ile Bor istasyonundan geçerken yavaşladıkları, fakat istasyon sonrasında dava konusu hemzemin geçide yaklaştıkları sırada hızlandıkları ve hızlarının seyir edecek bölge içinde 25 kilometre olduğu, trenin ise 60 kilometre hızla gittiği görülmektedir. Kırmızı geçiş izinlerinde seyir edilecek bölge içinde 25 kilometrenin geçilmemesi ve her an duracak şekilde ilerlenmesi gerektiğinin TCDD yönetmeliklerinde açıkça belirtilmiş olmasına karşın, yolda, sinyal sisteminde veya bariyerli geçitlerde sorun olabileceği ihtimallerine uygun şekilde uyulmadıkları ve güvenlik süreçlerini sırayla ihlal ettikleri anlaşılmaktadır. Makinistlerin mevcut şartlara göre yüksek hızla seyrettikleri ve trenlerin hazırlanması ve trafiğe ait yönetmeliğe de aykırı bu dikkatsiz, tedbirsiz ve kontrolsüz sevk ve idarelerinden dolayı, tali kusurlu oldukları mütalaa olunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Raporda ayrıca, hareket memuru Hüseyin Dirican'ın trenin hızı nedeniyle tali kusurlu, trafik kontrolörü Adnan Yıldırım'ın ise kazada kusuru olmadığı yönünde görüş bildirildi.

Olayla ilgi dava, Niğde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 27 Temmuz 2016'da, İftiyan Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde'den Adana yönüne giden yük treni, hemzemin geçitte, Bor Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Feridun Çölbeyi (54) yönetimindeki 51 EK 704 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada, tarım işçileri Mehmet Varışlı (33), Ruşen Yılmaz (52), Orhan Kızıl, Osman Duman (34) ve Halil Özen (47) öldü. Kazayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, minibüs sürücüsü Feridun Çölbeyli, makinistler Hakan Göksu, Mustafa Bayır ve Hareket Memuru Hüseyin Dirican hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından dava açıldı. Yargılama süresince, olayın meydana geliş nedeni ve kusurlu olan kişilerin belirlenmesi için bilirkişi raporları hazırlandı. İlk 3 raporda, kazada minibüs sürücüsü Feridun Çölbeyli, makinistler Hakan Göksu, Mustafa Bayır ve Hareket Memuru Hüseyin Dirican 1'inci ve 2'inci derecede kusurlu bulundu. (Niğde/DHA)

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