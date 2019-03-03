Özbey Dursun: Rantçı değil halkçı belediyecilik için adayım

Avcılar Belediyesi bağımsız meclis üyesi adayı Özbey Dursun, seçim çalışmalarına başladı. Özbey, "Rantçı değil, halkçı belediyecilik" için aday olduğunu belirtti.

Avcılar halkına seslenen Dursun, İstanbul'un eğitimden, sağlığa, barınmadan, ulaşıma kadar devasa sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul'un pek çok semtinde bu köhnemiş düzene karşı işçilerin, emekçilerin birliğini savunuyoruz. Belediye Meclislerinde işçilerin, emekçilerin söz hakkı olsun istiyoruz. Bunun için aday olduk. Ortak akıl, birlikte mücadele ile başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Özbey'in çalışmalarına Emek Partisi Avcılar ilçe örgütü üyeleri de destek verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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