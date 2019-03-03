03 Mart 2019 18:20

Malatya bağımsız adayları Gürkan'ın katılımıyla seçim bürosu açtı

Selma Gürkan'ın katılımıyla Malatya Bağımsız Başkan adayı Şerif Demirel ve Akçadağ bağımsız meclis üyesi adayı Nejdet Bali'nin seçim bürosu açıldı.

Malatya bağımsız adayları Gürkan'ın katılımıyla seçim bürosu açtı

Fotoğraf: Evrensel

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    Berfin GÜLER
    Murat GÜLTEKİN
    Malatya

    Emek Partisi (EMEP), Malatya'da Genel Başkan Selma Gürkan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Şerif Demirel ve Akçadağ bağımsız meclis üyesi adayı Nejdet Bali'nin seçim bürosunu açtı.

    "TEK BEKA SORUNU AKP"

    Bu güne kadar emek, demokrasi mücadelesinde hep var olduklarını söyleyen Nejdet Bali, "31 Mart yerel seçimleri de bize bu sorumluluğu verdi ve sizlerle bunu en iyi şekilde yürüteceğiz. 16 yıllık iktidar sürekli bir beka sorunundan bahsediyor.Tek beka sorununun AKP olduğunu biliyoruz, bu sorunla mücadele edeceğiz" dedi 

    "HALKLA BİRLİKTE NASIL BİR BELEDİYECİLİK OLUR, GÖSTERECEĞİZ"

    Emeğin, demokrasinin adayları olduklarını ifade eden Şerif Demirel de "Bu kent emekçilerin, kadınların, gençlerin, işçilerin kenti. Bizler bu kenti var olan iktidardan daha iyi yöneteceğimizi biliyoruz. Böyle bir düşünce ile yola çıktık. 30 günlük süreçte hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halka birlikte nasıl bir belediyecilik olur bunu göstereceğiz" dedi.

    "CEVABIMIZ DEMOKRATİK HALKÇI BELEDİYECİLİKTİR" 

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan da ekonomik krizin isçiler, kadınlar, emekçiler, gençler için derinleştiği bir dönemde yerel seçimlere gidildiğini hatırlattı. "Bu seçimlerde bizim değil, iktidarın işi çok daha zor" diyen Gürkan sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İktidar, krizin ve diğer sorunların çözümünü sağlayamamakta ve siyasi baskıları devam ettirmektedir. Bütün alanlarda hegemonyasını sağlamaya çalışmaktadır. Kentin sahip olduğu arazileri kendi yandaşlarına peşkes çeken, müteahhitlere peşkes çeken anlayış aynı anlayıştır. Kentin bütün varlıklarını kendi yandaşlarına peşkeş çeken belediyecilik anlayışına cevabımız demokratik halkçı belediyeciliktir. Dolayısıyla görevden alma yetkisi halka aittir. Kentlerin trilyonlarca fonlarını ihalalelere devredenlere karşı çocuklara kreş, kadınlara sığınma evleri için kaynak gerek diyerek cevabımız olması gerekir. Onların politikaları işçiye ve iktidara karşıdır. Bizlerin yönetim seçeneğinde ise işçilerin, emekçilerin, küçük esnafın da yönetimde bulunması demektir. Şu açıktır ki bu seçim süreci demokrasi ve mücadele sürecidir. Mücadeleyi büyütecek çalışmaları önümüze koymamız lazım. Birliğimiz ile barış ve demokrasi kazanacaktır."

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