03 Mart 2019 18:06

Ekmek ve Gül Mart 2019 sayısı çıktı

Ekmek ve Gül, Mart 2019 sayısında 8 Mart öncesi işçi kadın buluşmalarını sayfalarına taşırken yerel seçime dair de kadınların sözlerine yer verdi.

Ekmek ve Gül Mart 2019 sayısı çıktı

ekmek ve gül

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    Ekmek ve Gül'ün dergi sunusundan kadınlara çağrısı şöyle;

    Ekmek ve Gül’ün bu sayısı, ipeği dokuyup, kervana yükleyen ama nimetinden bir gıdım fayda görmeyen kadınların halini seriyor ortaya. Yerel seçimlerin öncesine gelmesiyle ayrıca önem kazanan, kadınların emeğini görünür kılan en önemli mücadele günü olan 8 Mart öncesinde yaptığımız kadın işçi buluşmalarından notlarla, yalnızca hali değil çözümü de tartışıyor. Eşitlik haklarımızın bu denli saldırı altında olduğu bir dönemde, eşitliğin yaşadığımız yerden başladığını hatırlamamıza vesile olan sohbetlerde, kadınların değiştirmeye “adaylığının” ne kadar önemli olduğu öne çıkıyor. Söyleyecek sözü olan kadınların, sözlerinin değerli kılınmasına ne kadar ihtiyacı olduğu açığa çıkıyor böylelikle. Değiştirme gücünün nerede olduğu ise yalnızca satır aralarında değil, hayatımızın orta yerinde duruyor: Gücümüz birliğimiz!

    Bu ayın sonunda yapacağımız seçim, yalnızca bir kentin, mahallenin nasıl yönetileceğinin değil, nasıl bir hayat istediğimizin de göstergesi olacak. Hem kendimiz için, hem de gelecek için... Çağrımız tüm kadınlara: Korku salıp kendi kumaşını yaratmak için canımızı isteyenlere karşı, cesur olup kendi ilmeklerimizle yeni bir hayat dokuyalım!

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    Ekmek ve Gül'ün tüm yazılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

    Ekmek ve Gül Dergisi Mart sayısının tüm yazılarını okumak için TIKLAYIN 
    Ekmek ve Gül Dergisi Mart sayısının PDF halini indirmek için TIKLAYIN

    Harami deyu korku verirler, benim ipek yüklü kervanım mı var? 
    Krizi sermayenin krizine çevirelim! 
    Gerçekleri bir bir haykıracağız 
    İşçi kadın buluşmalarının gösterdikleri 
    Uzun mesailer, bitmeyen borçlar, taciz... 
    ‘Biz bütün olalım onlar yarım kalsın’ 
    İşyerinde bir kadın buluşması 
    Kriz hayatımızın tam ortasında! 
    Mesai uzun ve yorucu, ücretler düşük 
    Krize, sömürüye karşı 8 Mart’ta varız 
    ‘Umut var, daha çok yan yana gelmeliyiz’ 
    Burada ya da Özbekistan’da; özgür olmak istiyorlar 
    TARİH: Doğu halklarının Bolşevik kadınları 
    Nasıl bir seçime gidiyoruz? 
    Ne minnet ne lütuf… Hakkımız olanı istiyoruz! 
    Seçeneğimiz; birlik ve mücadele 
    Akbüklü kadınlar: Biz kazanacağız 
    İrade gaspı ve geçim derdi 
    SAĞLIK: Kanser riski 
    Kriz bu sistemin kanında var 
    Pazara değil, ot toplamaya gidiyoruz 
    Geçim ilk kez bu kadar zorlaştı 
    Kriz 3 yaşındaki çocuğu bırakıp çalışmak demek 
    Dayanışma ve mücadeleye daha çok ihtiyacımız var 
    ‘Çocuklarımıza iş istiyoruz!’ 
    Yolun üst ve alt tarafı 
    İÇİMİZDEN BİRİ: Meryem 
    Şiddeti ve tacizi üniversiteli genç kadınlardan dinleyin 
    Sorunlar yarın azalmaz ya da aşılmaz değil! 
    KİTAP: Gülay Ünüvar 
    Umudu büyütmenin günüdür 8 Mart 
    Dayanışma ve mücadeleye daha çok ihtiyacımız var 
    Evimize misafir çağırmaya korkar olduk 
    Hayal kurmaktan vazgeçmeyin 
    Küskün Yüreklerin Türküsü 

     

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