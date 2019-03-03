Ekmek ve Gül Mart 2019 sayısı çıktı

Ekmek ve Gül'ün dergi sunusundan kadınlara çağrısı şöyle;

Ekmek ve Gül’ün bu sayısı, ipeği dokuyup, kervana yükleyen ama nimetinden bir gıdım fayda görmeyen kadınların halini seriyor ortaya. Yerel seçimlerin öncesine gelmesiyle ayrıca önem kazanan, kadınların emeğini görünür kılan en önemli mücadele günü olan 8 Mart öncesinde yaptığımız kadın işçi buluşmalarından notlarla, yalnızca hali değil çözümü de tartışıyor. Eşitlik haklarımızın bu denli saldırı altında olduğu bir dönemde, eşitliğin yaşadığımız yerden başladığını hatırlamamıza vesile olan sohbetlerde, kadınların değiştirmeye “adaylığının” ne kadar önemli olduğu öne çıkıyor. Söyleyecek sözü olan kadınların, sözlerinin değerli kılınmasına ne kadar ihtiyacı olduğu açığa çıkıyor böylelikle. Değiştirme gücünün nerede olduğu ise yalnızca satır aralarında değil, hayatımızın orta yerinde duruyor: Gücümüz birliğimiz!

Bu ayın sonunda yapacağımız seçim, yalnızca bir kentin, mahallenin nasıl yönetileceğinin değil, nasıl bir hayat istediğimizin de göstergesi olacak. Hem kendimiz için, hem de gelecek için... Çağrımız tüm kadınlara: Korku salıp kendi kumaşını yaratmak için canımızı isteyenlere karşı, cesur olup kendi ilmeklerimizle yeni bir hayat dokuyalım!

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Harami deyu korku verirler, benim ipek yüklü kervanım mı var?

Krizi sermayenin krizine çevirelim!

Gerçekleri bir bir haykıracağız

İşçi kadın buluşmalarının gösterdikleri

Uzun mesailer, bitmeyen borçlar, taciz...

‘Biz bütün olalım onlar yarım kalsın’

İşyerinde bir kadın buluşması

Kriz hayatımızın tam ortasında!

Mesai uzun ve yorucu, ücretler düşük

Krize, sömürüye karşı 8 Mart’ta varız

‘Umut var, daha çok yan yana gelmeliyiz’

Burada ya da Özbekistan’da; özgür olmak istiyorlar

TARİH: Doğu halklarının Bolşevik kadınları

Nasıl bir seçime gidiyoruz?

Ne minnet ne lütuf… Hakkımız olanı istiyoruz!

Seçeneğimiz; birlik ve mücadele

Akbüklü kadınlar: Biz kazanacağız

İrade gaspı ve geçim derdi

SAĞLIK: Kanser riski

Kriz bu sistemin kanında var

Pazara değil, ot toplamaya gidiyoruz

Geçim ilk kez bu kadar zorlaştı

Kriz 3 yaşındaki çocuğu bırakıp çalışmak demek

Dayanışma ve mücadeleye daha çok ihtiyacımız var

‘Çocuklarımıza iş istiyoruz!’

Yolun üst ve alt tarafı

İÇİMİZDEN BİRİ: Meryem

Şiddeti ve tacizi üniversiteli genç kadınlardan dinleyin

Sorunlar yarın azalmaz ya da aşılmaz değil!

KİTAP: Gülay Ünüvar

Umudu büyütmenin günüdür 8 Mart

Dayanışma ve mücadeleye daha çok ihtiyacımız var

Evimize misafir çağırmaya korkar olduk

Hayal kurmaktan vazgeçmeyin

Küskün Yüreklerin Türküsü