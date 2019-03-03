Diyarbakır Barosu üyelerine saldıranlar serbest bırakıldı

Diyarbakır Barosu yöneticileri ve çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında baba L.A. ile oğulları H.A., V.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Yenişehir Polis Karakolu’nda ifade işlemleri tamamlanan H.A. ve V.A. serbest bırakılırken baba L.A. ve oğlu İ.A. da adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan baba ve oğul, adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

BARODAN TEPKİ

Saldırıda bulunan kişilerin serbest bırakılması üzerine Twitter üzerinde açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, şunları söyledi:

“Sokakta yolumuzu keserek hürriyetimizi tahdit eden, beni ve arkadaşlarımı ölümle tehdit eden, bize ana-avrat küfreden, bir meslektaşımın kafasını yaran, baro personelinin burnunu kıran saldırganlar serbest. Ayağımız taşa değse; bu kişiler ve onlara bu toleransı tanıyanlar sorumludur."

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın ve baro yöneticileri ile baro çalışanları, baro binası önünde açlık grevindeki çocuklarıyla ilgilenilmediğini öne süren kişilerin saldırısına maruz kalmıştı. Önceki gün 48 baro ortak açıklama yaparak Diyarbakır Barosuna desteklerini bildirmişti. (HABER MERKEZİ)