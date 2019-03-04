Eğitim Fakültesi öğrencileri: Bölümlere, atamaya göre öğrenci alınsın

Toygar KAYA

Dicle ARSLAN

Diyarbakır

Eğitim Fakültesi öğrencilerinin atanamama sorunu her geçen gün artıyor. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileriyle yaşadıklarını sorunu konuştuk. Atanamamaları üzerine intiharların baş gösterdiğine dikkat çeken öğrenciler, atamaya göre bölümlere öğrenci alınması gerektiğini düşünüyorlar.

"ARTIK KİMSENİN BU ÜLKEDE GARANTİSİ YOK"

Coğrafya Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan Medzan Zengin, “4 sene okuyoruz emek veriyoruz, bir şeyler öğreniyoruz ama boşta kalıyoruz. Artık kimsenin bu ülkede garantisi yok. Son yıllarda atanamayan öğretmenlerin intiharları da arttı. Geçenlerde yine biri köpeklerini emanet edip intihar etti” dedi. Üniversitelerin ticaretleştiğini söyleyen Zengin, “Biz Coğrafya öğretmenliği okuyoruz, birinci ve ikinci dönemlerde pedagojik formasyon alıyoruz ama şimdi de Coğrafya bölümünü uzaktan alan 3000 bin tane daha öğrenci almışlar. Üstelik eğitim fakültesinin kalitesi de yeterli değil ve aldığımız pedagojik eğitim ise sadece çeviri kitapları üzerinden yürütüyoruz” dedi.

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"BİRÇOK ARKADAŞLARIMIZIN HAKKI YENİYOR"

Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan Onur, birçok üniversitenin açılmasından ve bu çoğalmaya karşılık atamaların da az olmasından yakınıyor. Atamaya göre bölümlere alım yapılması gerektiğini düşünen Onur, “Gün geçtikçe işsizlik sorunu artıyor. Ülkemizde üç milyon işsiz var şu an. Kayıtsız işsizlerle bu sayı beş milyonu buluyor” dedi. “KPSS’de mülakatta elenmesen bile güvenlik soruşturmasından eliyorlar” diyen Onur, “Mülakata karşıyım, kaldırılması lazım kime sorarsanız dışarıdaki bir insana bile mülakatın kaldırılmasını ister. Yani geleceğimiz garanti altında değil” diye konuştu.

Almanca öğretmenliği öğrencisi olan Songül ise mülakatlarda torpilin döndüğünü ve birçok kişinin hakkının yendiğini söyleyerek, “Bizim zaten atamalarımız az, yani çok az mezun da veriyoruz ama atama puanlarımız bu yıl 80 ile kapattı” dedi.

Cem Beli, Resim Öğretmenliği bölümünde okuyor. Cem “Eğer atanamazsam dövmecilik ile ya da karakalem portre çizimleri ile geçinmeye çalışırım. Başka bir çarem yok. Aslında KPSS’ye girmem bile çok saçma. Her bölüm için kendi alanına uygun sınav sistemi olsa daha iyi olur” dedi.

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