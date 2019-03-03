İsrail’de ‘katillerin avukatı’na meclis yolu açıldı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “katillerin avukatı” olarak bilinen aşırı sağcı Itamar Ben Gvir’in milletvekili olarak meclise girebilmesinin önünü açtı.

Netanyahu’nun partisi Likud’un seçimde ikinci sıraya düşmesi öngörülüyor. Buna rağmen Netanyahu, meclisteki sağ partilerin çoğunluğu sağlaması için bazı girişmelerde bulundu, yüzde 3.25’lik seçim barajını aşamayacağı tahmin edilen sağ partilere birleşme çağrısı yaptı.

Netanyahu, aşırı sağcılara iki bakanlık sözü verdi. Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan ve barajı aşamayacağı öngörülen Yahudi Evi ve Yahudi Gücü Partisi seçime ortak listeyle girme kararı aldı.

Netanyahu’nun aşırı sağcı İsrail Gücü Partisine meclis yolunu açması tepkiyle karşılanırken, partinin milletvekili adaylarından İtamar Bin Gvir ismi öne çıktı. Filistinlilere yönelik şiddetle öne çıkan İsrailli yerleşimcileri desteklediği için “katillerin avukatı” denilen Gvir’in Eğitim Bakanı olabileceği iddiaları gündemde.

NETANYAHU KARŞITI GÖSTERİ

İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan bir grup, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Başbakan Benyamin Netanyahu’yu karşıtı gösteri düzenledi. (AA)