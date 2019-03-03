03 Mart 2019 16:15
Son Güncellenme Tarihi: 04 Mart 2019 00:05

HDP Diyarbakır il örgütünde açlık grevindeki 5 HDP'li gözaltına aldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın da aralarında bulunduğu 6 HDP üyesi açlık grevine başladı. Polis HDP il binasında 5 HDP'liyi gözaltına aldı.

GÜNCELLENDİ
HDP Diyarbakır il örgütünde açlık grevindeki 5 HDP'li gözaltına aldı

Fotoğraf: HDP

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    Aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın da bulunduğu 6 HDP üyesinin süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladığı HDP Diyarbakır İl binasına polis baskın düzenleyerek 5 kişiyi gözaltına aldı. HDP’li vekil Dağ il binasında, gözaltına alınan 5 HDP’li ise gözaltında eylemine devam ediyor. Gözaltı talimatını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da katıldığı bir toplantıda "Bir vilayette HDP kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içerisinde alın oradan dedin. Demin telefon geldi aldılar, öyle bir şey söz konusu değil" sözleriyle duyurdu.

    Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle aralarında HDP Milletvekili Dersim Dağ’ın da bulunduğu bir grup HDP’li’nin süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladığı HDP Diyarbakır İl Binası’na polis baskın düzenledi. Öğle saatlerinde HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP üyeleri Salih Cansever, İsmet Yıldız, Sevican Yaşar, Salih Tekin ve Bilal Özgezer, bir basın toplantısıyla HDP Diyarbakır İl binasında bulunan Vedat Aydın Konferans Salonu’nda Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin sonlandırılması ve Leyla Güven ile dayanışma amacıyla süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladıklarını duyurmuştu. 

    Açıklamadan saatler sonra, akşam il binasını abluka altına alan polis, partililerin ve gazetecilerin geçişine izin vermedi. Baskını takip etmek isteyen gazeteciler Genel Bilgi Taraması’na (GBT) tabi tutuldu. İl binasına giren polisler, HDP basın çalışanı Vedat Dağ’ın odasından çıkmasına izin vermedi. 

    Fotoğraf: HDP

    PANKARTLARA EL KONULDU

    Daha sonra açlık grevinin sürdüğü konferans salonuna kalkanlarla giren polisler, burada arama gerçekleştirdi. Konferans salonunda asılı bulunan “Leyla Güven haklıdır, tecrit son bulmalıdır”, “Tecrit insanlık suçudur, siyasi tutsaklara özgürlük” gibi Türkçe ve Kürtçe yazılı pankartlara el konuldu. 

    KADIN EYLEMCİ DARP EDİLDİ

    Aramalar sırasında içeride bulunan HDP’li milletvekillerinin görüntü alması ise polislerce engellendi. Yapılan aramalar ardından HDP üyeleri Sevican Yaşar, Salih Cansever, İsmet Yıldız, Salih Tekin ve Bilal Özgezer gözaltına alındı. Açlık grevinde olan Sevican Yaşar’ın, polislerce darp edilip, ters kelepçelenerek gözaltına alındığı belirtildi. 

    HDP Dİyarbakır İl Örgütü gözaltı anına ilişkin görüntüleri Twitter'dan paylaştı.

    EYLEM DEVAM EDİYOR

    Gözaltına alınan 5 HDP üyesi, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü’ne götürüldü. HDP Milletvekili Dersim Dağ il binasında, HDP üyesi 5 kişi ise gözaltında açlık grevi eylemini sürdürüyor. 

    HDP’li Dersim Dağ, baskın sonrası Twitter hesabından, “Amed il binamız basılarak eylemci arkadaşlar gözaltına alındı. Hiçbir baskı bu direnişi durduramayacak. Başaracağız, Mutlaka Başaracağız” mesajını paylaştı.

    SOYLU: YARIM SAAT İÇERİSİNDE ALIN DEDİM

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara’da katıldığı bir etkinlikte HDP il binasına yapılan polis operasyonuna ilişkin, “Bir vilayette HDP kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içerisinde alın oradan dedin. Demin telefon geldi aldılar, öyle bir şey söz konusu değil" dedi. 

    "GÜVEN’İN TALEBİ TALEBİMİZDİR"

    HDP İl binası etrafında polis ablukası sürerken, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ açıklama yapmış ve kalıcı barışın sağlanması, demokrasinin tesisi ve ölümlerin yaşanmaması için süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladıklarını duyurmuştu. Dağ, “Bir kez daha belirtiyor ve Leyla’nın talebi talebimizdir diyoruz. Vicdan sahibi insanlar olarak tüm kamuoyunu bu eylemlere destek olmaya ve her şeyden önce ses olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    ‘BARIŞ İÇİN SES ÇIKARILMALI’

    Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan da açlık grevlerinin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, Kürtlerin talebi yerine getirilmeden ülkeye barışın gelmeyeceğini dile getirmişti. Tüm halklara çağrı yapan Arslan, “Türkiye’ye barış ve demokrasi gelmesi diyalog yolunun açılmasıyla sağlanabilir. Tüm halkların bu tecride karşı ses çıkarması gerekir. Türkiye’nin demokrat, yurtsever, barıştan yana olanlar tecride karşı ses çıkarmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)

    BAĞIMSIZ HEYETLERİN CEZAEVLERİNDEKİ AÇLIK GREVLERİNİ İZLEMESİ ENGELLENİYOR

    Cezaevlerindeki açlık grevi kritik aşamaya gelmeye başladı. TTB Merkez Konsey üyesi Selma Güngör, açlık grevcilerin kontrolü için bağımsız heyetlerin cezaevine girişine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Selma Güngör,  cezaevlerinde açlık grevlerinde olanlara dair Mezopotamya Ajansından Diren Yurtsever’e konuştu. Güngör, cezaevlerindeki açlık grevi sürecini takip etmek için bir komisyon oluşturduklarını söyledi.

    Tabip odalarının cezaevlerine bağımsız heyetlerin girmesi ve muayene etmesi yönündeki taleplerinin cezaevi yönetimleri tarafından reddedildiğini vurgulayan Güngör, “Cezaevlerindeki hekimlerle doğrudan bir bağlantı kurma olanağımız olmadığı, bağımsız heyetlerinde de cezaevlerine alınmadığı için kim ne aşamada, sağlığında nasıl bir değişikliğin olduğu, kötüye doğru bir gidiş var mı bilemiyoruz” dedi.

    "HÜKÜMET YAŞAM HAKLARINI SAVUNMAK ZORUNDA"

    Güngör, şöyle devam etti: “Hükümet, Türkiye’deki bütün yurttaşlardan sorumludur. Dolayısıyla cezaevindeki yurttaşlardan da sorumludur. Onların hem yaşam hakkını savunmak hem de var olan hukuka uygun olarak yaşamalarını sağlamak ve var olan hukuka uygun haklarını korumakla yükümlü. İktidar, açlık grevinin yapılma amacı hukuksal kuralların neresine uyuyorsa en azından bunu değerlendirmek ve bununla ilgili bir yanıt vermek zorunda.” (HABER MERKEZİ)

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