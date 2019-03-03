03 Mart 2019 16:15

HDP Diyarbakır il örgütünde açlık grevi: Güven yaşasın tecrit kalksın

HDP Diyarbakır il örgütünde Leyla Güven ve cezaevindeki açlık grevcilerine destek vermek için açlık grevine başlandı.

HDP Diyarbakır il örgütünde açlık grevi: Güven yaşasın tecrit kalksın

Fotoğraf: Evrensel

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    Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven ve cezaevindeki açlık grevcilerine destek için HDP Diyarbakır İl Örgütü’nde süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlandı. Eyleme HDP Milletvekili Dersim Dağ ile birlikte 6 kişi katılıyor. Açlık grevine başlayanlar Güven’in talebinin talepleri olduğunu belirterek, kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu ve “Leyla Güven ve Yoldaşları Yaşasın! Tecrit Kalksın!” dedi.

    HDP İl binası etrafında polis ablukası sürerken, açıklamayı HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ yaptı. Açlık grevinin 116’ncı günündeki Leyla Güven’in durumuna dikkat çeken Dağ, “Leyla Güven’in açlık grevi sonrası birçok cezaevinde ve dünyanın farklı ülkelerinde binlerce kişi  süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlamıştır. Açlık grevinde olan yoldaşlarımızın birçoğu sağlık koşulları açısından kritik bir eşiğe gelmiş bulunmaktadırlar” diye konuştu.

    1 Mart’tan itibaren Türkiye’nin farklı cezaevlerinde bulunan tüm tutukluların süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladığını anlatan Dağ, “Bizler de yoldaşlarımızın başlattığı açlık grevi eylemine güç katmak ve taleplerini dışarıdan haykırmak için bugünden itibaren süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlıyoruz” dedi.

    ‘GÜVEN’İN TALEBİ TALEBİMİZDİR’

    Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit sonlandırılmadan eylemlerini bitirmeyeceklerini belirten Dağ şunları söyledi: “Sayın Öcalan şahsında uygulanan tecrit Kürt halkına uygulanan bir tecrittir. Sayın Öcalan bu ülkedeki toplumsal barışın teminatıdır, tecridin son bulması demek toplumsal barışın sağlanması, ölümlerin durması demektir. Açlık grevi tehlikelidir, beden olarak ölümü gerçekleştirir ama açlıktan daha tehlikeli olan ise sessizliktir.”

    Kalıcı barışın sağlanması, demokrasinin tesisi ve ölümlerin yaşanmaması için süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladıklarını söyleyen Dağ şunları ifade etti: “Bir kez daha belirtiyor ve Leyla’nın talebi talebimizdir diyoruz. Vicdan sahibi insanlar olarak tüm kamuoyunu bu eylemlere destek olmaya ve her şeyden önce ses olmaya çağırıyoruz. Leyla Güven ve Yoldaşları Yaşasın! Tecrit Kalksın!”

    ‘BARIŞ İÇİN SES ÇIKARILMALI’

    Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, açlık grevlerinin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, Kürtlerin talebi yerine getirilmeden ülkeye barışın gelmeyeceğini dile getirdi.

    Tüm halklara çağrı yapan Arslan, “Türkiye’ye barış ve demokrasi gelmesi diyalog yolunun açılmasıyla sağlanabilir. Tüm halkların bu tecride karşı ses çıkarması gerekir. Türkiye’nin demokrat, yurtsever, barıştan yana olanlar tecride karşı ses çıkarmalıdır” dedi.

    Açıklamanın ardından Milletvekili Dersim Dağ ile birlikte HDP üyeleri Salih Cansever, Sevican Yaşar, Salih Tekin, İsmet Yıldız ve Bilal Özger açlık grevine başladı. (DiyarbakırEVRENSEL)

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