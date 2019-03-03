İşkencede katledilen Devrimci İşçi İmran Aydın mezarı başında anıldı

1991 yılında işkencede katledilen Devrimci İşçi İmran Aydın, ölümünün 28. yıl dönümünde Karşıyaka’daki mezarı başında anıldı. Anmaya, İmran Aydın’ın mahalleden arkadaşları, ailesi ve Emek Partililer katıldı.

Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP) Üyesi İmran Aydın, ağır polis işkencesi sonucunda 3 Mart 1991’de hayatını kaybetmişti. Çocukluk yıllarından beri Ankara’da OSTİM ve Mobilyacılar Sitesi’nde işçilik yapan İmran Aydın, 12 Eylül darbesinin ardından başta sanayi siteleri olmak üzere başkentin işçi havzalarında ileri işçilerin yeniden mücadeleye katılmalarında etkin rol almıştı.

İmran Aydın'ı anmak için Karşıyaka Mezarlığı'nda bir araya gelen arkadaşları, Aydın’ın mezarına karanfiller bıraktı. Burada yapılan konuşmalarda İmran Aydın’ın yolunda mücadele sözleri verildi.

İMRAN AYDIN KİMDİR?

Fotoğraf: Evrensel

1963 yılında doğdu. 1968’de annesi ve kardeşleriyle birlikte Ankara Hüseyin Gazi semtine taşındı. İlkokulu bitirdikten sonra Siteler’de çıkarak olarak çalışmaya başladı. 1977’de Genç İşçiler Birliğine (GİB-DER) katıldı. 12 Eylül darbesi sonrası Mobilyacılar Sitesi ve OSTİM başta olmak üzere Ankara’daki işçi havzalarında ileri işçilerin yeniden mücadeleyle buluşmalarında etkin rol aldı. 1991’de gözaltına alındıktan sonra işkencede katledildi. (Ankara/EVRENSEL)

İşçi sınıfının genç neferi: İmran Aydın