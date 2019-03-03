Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e "Taklacı" tepkisi

Ordu'da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saadet Partisinin Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin'i kast ederek "Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza aykırı düşen birisi benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda arkadaşını satarsan Ordulu ona ne yapacağını çok iyi bilir. Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayanlarla dostluğumuz olmaz. Seni bakan yapacağım, seni milletvekili yapacağım, bizi satacaksın, utanmadan sıkılmadan pazarlamaya yelteneceksin. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki, bir daha karşınıza çıkamasın" dedi.

İDRİS NAİM ŞAHİN'E NEDEN TAKLACI DENİLİYOR?

İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanı olduğu 2012 yılında deniz bisikletiyle onarıma giden 5 TEDAŞ görevlisinin hayatını kaybettiği buzlu gölette inceleme yaptıktan sonra Erzurum Aşkale’ye gitmişti. Burada 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır Şahin’e “Sayın bakanım, senin geldiğine çok sevindim” deyince Şahin’in cevabı, “Yok ya. Nerden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at ya da oyna bir göreyim. Çal bakayım davulcu” olmuştu. Şahin’in bu sözleri büyük tepki çekmişti.

Bu olay sonrası muhalefet milletvekilleri tarafından "Taklacı" olarak anılan Şahin, 17-25 Aralık operasyonları sürecinde AKP'den istifa etmişti. (HABER MERKEZİ)

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