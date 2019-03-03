Erdoğan ve Bahçeli ilk ortak mitingi İzmir’de yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk ortak mitingi 17 Mart’ta İzmir’de yapacak.
Fotoğraf: Kayhan Özer/DHA
Yerel seçimde Cumhur İttifakı çatısı altında işbirliği yapan AKP ve MHP’nin ortak miting programları da netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim için ilk ortak mitingi 17 Mart’ta İzmir’de yapacak.
AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Erdoğan ile Bahçeli’nin ilk ortak mitinginin 17 Mart’ta İzmir’de yapılacağını duyurdu. (HABER MERKEZİ)
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