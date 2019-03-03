Çakırözer'den Dışişleri Bakanına "Bu nasıl başarılı diplomasi?" sorusu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “en başarılı büyükelçilerim” dediği dışarıdan atanan eski AKP millletvekillerinin skandallarını Meclis gündemine getirdi. “Her kapıyı açıyor” denilen büyükelçinin görevli olduğu Japonya'da Türkiye'nin “işçi alımı yapılmayacak ülkeler” listesinde olduğunu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Uygur Türklerinin temel insan haklarını ihlal eden uygulamalarına karşı Türkiye’nin yaptığı açıklamada ölmemiş bir halk ozanının öldürülmüş gibi gösterildiğini hatırlatan Çakırözer, bakandan konuya ilişkin sorulara yanıt vermesini istedi.

Aynı zamanda Dışişleri Komisyonu üyesi olan Utku Çakırözer, Türkiye’nin Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri konusunda uzun süre sessiz kaldığını ve hatta BM toplantılarında Dışişleri yetkililerinin Çin’i öven ifadeler kullandığına dikkat çekerek, “Halkımız bu tutumdan rahatsız olunca bu kez göstermelik bir açıklama ile Çin’i kınadılar. Ama o açıklamada da yine skandallar vardı. Dışişleri Bakanlığımızın açıklamasında Uygur Türklerinin tanınmış ozanı Abdürrahim Heyit’in tutulduğu hapishanede yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti resmi açıklamayla bunu yalanlıyor. Ardından Çin televizyonlarında da Heyit’e ait olduğu ve 10 Şubat’ta çekildiği iddia edilen bir video yayınlanıyor. Daha önce Dışişleri Bakanlığımız hiç böylesine vahim bir duruma düşürülmedi” dedi.

"BU SKANDAL AÇIKLAMANIN SORUMLUSU KİM?"

Konuyu Meclis gündemine taşıyarak Bakanı Çavuşoğlu’na “Bu skandal açıklamanın sorumlusu kim?” diye soran Çakırözer, soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“Dışişleri Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin açıklamalarında halk ozanı Abdürrahim Heyit’in sağlık durumu ile ilgili ortaya çıkan çelişkinin gerekçesi nedir?

Bu çelişkide Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’in sorumluluğu nedir?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un yaptığı son açıklamada gösterilen sert tutumun daha önce sergilenmemesinin gerekçesi nedir?

"HER KAPIYI AÇIYOR' AMA İŞÇİLER GİREMİYOR"

Ayrıca Japonya’nın yabancı işçi alımlarında Türkiye’yi işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesine dahil etmesini de gündeme getiren Çakırözer, AKP eski Milletvekili ve Tokyo Büyükelçisi, Murat Mercan hakkında bakanın “Japonya’da her kapıyı açıyor. Görüşemediği yetkili yok. En başarılı büyükelçimiz” sözlerini hatırlattı. “Bu nasıl kapı açmak?” diye soran Çakırözer, “Türkiye’yi hayal kırıklığına uğratan sadece Japonya mı yoksa çok başarılı dediğimiz eski milletvekili yeni büyükelçimiz mi?” diye sordu. (Ankara/EVRENSEL)