“Saray’da görevli 5 bin polis Yenimahalle’de oy kullanacak” iddiası

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görevli olduğu iddia edilen 5 bin polise Yenimahalle’de oy kullandırılacağı iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle önerge veren Emir, seçimlerde ilçe seçim kurullarından sandık görevlileri ile güvenlik görevlilerine verilen “142” adlı bir belge olduğunu ve ancak bu belgeye sahip olan kişilerin istediği sandıkta oy kullanabildiğini bunun da “mükerrer oy” şüphesini doğurduğunu söyledi.

SARAY’DA 5 BİN POLİS Mİ GÖREV YAPIYOR?

Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaklaşık 5 bin polisin görev yaptığını ve bu polislerin tamamının seçim günü görevli gibi gösterilerek, sarayın bulunduğu ilçe olan Yenimahalle’de oy kullanacağı iddiasının kendisine ulaştığını belirten Emir, Bakan Soylu’ya bunun doğru olup olmadığını sordu. Emir, “Şayet doğru ise; yapılması istenen açıktır. Polis memurlarının Yenimahalle’de oy kullanması sağlanarak bu yolla ilçede yığılma yapılması planlanmaktadır. Bilek gücüyle Yenimahalle’yi alamayan AKP, kirli bir oyuna başvurmaktadır” dedi.

142 BELGESİNE SAHİP OLAN İSTEDİĞİ SANDIKTA OY KULLANIYOR

Bunlara ek olarak 142 belgesine sahip bir güvenlik görevlisinin istediği sandıkta oy kullanabildiğini ifade eden Emir, “Oy kullanımıyla beraber kesinlikle sandık kuruluna verilmesi gereken bu belge, sandık kurulu tarafından alınmadığı takdirde belge sahibi kişi, farklı sandıklarda yeniden oy kullanılabiliyor. Bu yolla çok sayıda mükerrer oy kullanılabiliyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görev yapan polis memuru sayısını ve kaçının 31 Mart seçimleri için görevlendirileceğini soran Emir, “Sarayda görev yapan polis memurlarının, 31 Mart yerel seçimlerinde, görevli gibi gösterilerek, Yenimahalle ilçesinde oy kullanacakları iddiası doğru mudur?” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ayrıca ülke çapında kaç güvenlik görevlisi için 142 belgesi hazırlanmasının planlandığı sorusunu yöneltti.

YENİMAHALLE SEÇİMLERİNDE NELER OLMUŞTU?

Ankara Yenimahalle’de 2018 milletvekili seçimlerinde AKP-MHP’den oluşan Cumhur İttifakı, 200 bin 403 oy alırken CHP-İYİ Parti-Saadet Partisinden oluşan Millet İttifakı 199 bin 938 oy topladı.

Aday göstermeyen HDP’nin oyları hesaba katıldığında CHP-İYİ Parti ittifakı AKP-MHP’yi geride bırakıyor ancak oy farkı çok az dolayısıyla iddia edildiği gibi 5 bin polisin Yenimahalle’de oy kullanması seçimde belirleyici olabilir.

Yenimahalle’de CHP’nin adayı Fethi Yaşar, AKP’nin adayı ise Veysel Tiryaki. (HABER MERKEZİ)