Batıkentliler doğal gaz sayacı dayatmasına tepki gösterdi

Ankara Batıkent İlkyerleşim Mahalle Muhtarlığı ve Mahalle Meclisi, kartlı-ön ödemeli doğal gaz sayaçlarının onayları alınmadan mekanik sayaçlarla değiştirilmesine ve 537 TL güvence bedeli istenmesine karşı basın açıklaması yaptı.

Özelleştirmeden önce mekanik doğal gaz sayaçlarını 300 dolar karşılığında kartlı sayaçlarla değiştiren Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ, son olarak ise kartlı sayaçların mekanik sayaçlarla değiştirilmesine karar vermişti. Abonelerden 537 TL güvence bedeli istenmesine ve istekleri dışında sayaç değişiminin dayatılmasına tepki gösteren Batıkent İlkyerleşim Mahalle Muhtarlığı ve Mahalle Meclisi, Başkentgaz Atlantis AVM önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

DİLEKÇE TOPLANDI

Açıklamayı okuyan Eşref Kayacan, söz konusu uygulamanın ilgili mevzuat ve yönetmelikle çeliştiğini belirterek abonelerin isteği dışında dayatılan sayaç değişimi uygulamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Rızası alınmadan kartlı-ön ödemeli doğal gaz sayaçları mekanik sayaçlarla değiştirilen abonelere çağrıda bulunan Kayacan, “Abonelerin, güvence bedeli olarak ödemiş oldukları parayı geri almak ve konutuna takılan faturalı sayacın sökülüp yerine eski sayacı ile eşdeğer bir kartlı sayacın takılmasını isteme hakları vardır” dedi. Kayacan, konuya ilişkin topladıkları dilekçeleri pazartesi günü Enerji Bakanlığına vereceklerini belirterek İlkyerleşim Mahallesi halkını imza teslimine katılmaya davet etti. (Ankara/EVRENSEL)