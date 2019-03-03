Antik kentin koruyucusu Hatun nine Tethys'ine kavuştu

Adana'da Anavarza Antik Kenti'nin 34 yıl bekçiliğini yapan Hatun nine için üzücü günler 3 yıl önce başladı. Yıllardır gece gündüz demeden definecilere karşı koruduğu Tethys Mozaiği 3 yıl önce müzeye taşındı. Hatun nine Tethys'i unutamadı.

Hikaye 1964 yılında başlıyor. Hatun Dilci, Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya köyündeki Anavarza Antik Kenti'nde evlerinin bahçesinde 1964 yılında temel kazısı yapmaları esnasında mozaiklere rastladı. 969'da eşiyle birlikte bekçi olarak görevlendirilerek bunları korumaya başladı.

Yaklaşık 16 yıl önce emekli olan ve görevi oğluna devreden Hatun Dilci, definecilere karşı yıllarca koruduğu milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğu tespit edilen ve 2016'da Adana Mozaik Müzesine taşınan Tethys Mozaiği'ni unutamadı.

MOZAİĞİN KOPYASI YAPILDI, YERİNE YERLEŞTİRİLDİ

AA'dan İsmihan Özgüven'in haberine göre, Dilci'nin mozaiğin taşınmasının ardından yaşadığı üzüntü Müze Müdürlüğü yetkililerini harekete geçirdi. Tarihi eserin imitasyonunu yapıldı; Tethys Mozaiği'nin kopyası bulunduğu yere yerleştirildi. Tethys'ine kavuşan 80 yaşındaki Hatun Dilci şimdi çok mutlu...

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ve Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, yıllarca kaçakçılara ve definecilere karşı mücadele eden Hatun Dilci'yi ziyaret ederek, kültür varlıklarını koruma bilincinden dolayı hazırlanan teşekkür plaketini verdi.

"GÜNLERCE AĞLADIM"

Fotoğraf: İsmihan Özgüven/AA

Rahatsızlığı dolayısıyla konuşmakta güçlük çeken ve mozaiğe yeniden kavuştuğu için duygusal anlar yaşayan Dilci; "Mozaik götürüldüğünde günlerce ağladım. Şimdi benzerini yapıp getirdiler. O mozaiği korumak için neler yapmadım ki" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)