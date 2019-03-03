Cezayir eski başbakanının oğlu Buteflika karşıtı eylemlerde öldü

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir protestolara neden oluyor. Eylemlerde eski Cezayir başbakanının oğlu Hasan Hadde hayatını kaybederken, 183 kişi yaralandı.

Cezayir devlet haber ajansı APS’nin, Sağlık Bakanlığını kaynak gösterdiği haberine göre, Bouteflika’nın 18 Nisan’daki eylemlerde yeniden aday olacağını açıklamasının ardından başlayan eylemlerde Cezayir’in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından kurulan hükümetin başbakanı Bin Yusuf bin Hadde’nin oğlu Hasan Hadde hayatını kaybetti. Cezayir İçişleri Bakanı Noureddine Bedoui konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Adli muayene ekibi, Hadde’nin ölüm nedenini ortaya çıkaracak” dedi ve Hadde’nin eylemlerde çıkan çatışmada izdiham altında kaldığını belirtti.

Bir hafta önce başlayan eylemlerde şu ana kadar 56 polis yaralandı ve 45 kişi gözaltına alındı.

MUHALİFLERDEN EYLEMLER SÜRECEK AÇIKLAMASI

Muhalifler, sağlık durumunun kötü olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci defa cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklaması üzerine başlayan protestoların sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Başkent Cezayir'deki Adalet ve Kalkınma Cephesi genel merkezinde düzenlediği toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, yönetimin barışçıl şekilde değişmesi talebinden taviz verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada halkın taleplerinin yanıtsız kalması neticesinde ortaya çıkacak tehlikelerin sorumluluğunun yönetime ait olduğu ifade edildi.

BUTEFLİKA ADAYLIK BAŞVURUSUNU HALA YAPMADI

Toplantıda eski başbakanlardan Ali bin Benfils ve Ahmed Benbitur, Barış Toplumu Hareketinin cumhurbaşkanı adayı Abdurrezzak Mukri, eski Enformasyon Bakanı Abdulaziz Rahabi yer aldı.

Adaylık başvurusunun bugün sona ereceği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. kez aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi başvuruda bulunmayan ve sağlık sorunları nedeniyle İsviçre'de tedavi gören Cumhurbaşkanı Buteflika'nın, ülkeye dönüp dönmediği ile ilgili ülkede çelişkili haberler yapıldı. Cezayir makamları cumhurbaşkanının ülkeye dönüşüyle ilgili resmi açıklama yapmadı.

Buteflika, aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi adaylık başvurusunu yapmadı. 19 Ocak'ta başlayan adaylık başvuru süresi bugün sona eriyor.

MUHALEFETİN ADAYI BENFLİS

Cezayir'de 2000-2004 yıllarında başbakanlık yapan Ali Benflis, 18 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adına ortak adaylık için en güçlü isim olarak görülüyor.

2004 ve 2014 seçimlerinde Buteflika'ya rakip olan ve seçimi kaybeden Benflis, ülkedeki önde gelen muhalifler arasında yer alıyor.

Benflis, muhafazakar eğilimleriyle öne çıkıyor. (DIŞ HABERLER)

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