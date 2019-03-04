Beyoğlu'da 5 katlı apartmanda yangın: 2 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan Özkan E. ile amcası Yunus E. tutuklandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün (3 Mart) meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 24 yaşındaki Özkan E. ile ve ona yardım etmekle suçlanan amcası Yunus E. bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece sorgulanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YANGINI KORKUTMAK İÇİN ÇIKARDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Şüpheli Özkan E.'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Özkan E.'nin emniyetteki ifadesinde aynı evde yaşadığı Ramazan D. ile problemler yaşadığını, olayın yaşandığı sabah, işten döndüğünde eşyalarının çöpe atıldığını görmesi üzerine gazete parçalarını tutuşturarak Ramazan D.'nin yattığı yere attığını anlattığı öğrenildi.

Şüphelinin, alevlerin büyümesi üzerine paniğe kapılarak itfaiyeyi aradığını ve olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu söylediği kaydedildi. (HABER MERKEZİ)