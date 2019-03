Kadınlar 8 Mart'ta krize, savaşa, şiddete karşı alanlara çıkacak

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne sayılı günler kala kadınlar, Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarını ve hazırlıklarını sürdürüyor. Krize, şiddete, istismara, taciz ve tecavüze karşı taleplerin öne çıkacağı bu 8 Mart’ta kadınlar mücadeleyi yükselterek kadınları yok sayan politikalara karşı itirazlarını paylaşacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Dersim’de platform üyesi kadınlar, 8 Mart hazırlıklarını ve bu yıl kadınların hangi taleplerle alanlarda olacaklarını Evrensel'e anlattı.

İSTANBULLU KADINLAR YARIN BAKIRKÖY'DE OLACAK: MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYİZ

İstanbul’da kadınlar 8 Mart’ta “Özgürlüğümüz için direnişte, krize, savaşa, şiddete karşı alanlardayız” şiarıyla alanlara çıkacak. İstanbul’da bu yıl kadınların miting alanı Bakırköy Pazar Alanı olacak. 3 Mart Pazar günü Marmara Forum önünde saat 12.00’de toplanmaya başlayacak kadınlar saat 13.00’te Bakırköy Pazar Alanında miting gerçekleştirecek.

Hazırlıkları Evrensel'e değerlendiren İstanbul 8 Mart Platformundan Şenay Kumuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınların taleplerini ve mücadele nedenlerini tartışarak 8 Mart’a hazırlandıklarını söyledi. Kadınlara her türlü yaşam alanının kapatılmaya çalışıldığını belirten Kumuz, “Geçtiğimiz yıllarda önce Kadıköy, sonra Bakırköy Özgürlük Meydanı gösterilen kadınlara şimdi de Özgürlük Meydanı kapatıldı. Kadın mücadelesinin önüne geçmeye çalışılan anlayışın sonucu bu. Nasıl önlemler alırlarsa alsınlar biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar olarak sokakta her türlü talebimizi dile getireceğiz” dedi.

"İTİRAZIMIZ VAR!"

Kumuz, geçtiğimiz haftalarda Ankara’da Merve Demirel’in gözaltına alındığı sırada yaşadığı polisin cinsel tacizinin hükümet yetkilileri tarafından korunmasının Türkiye’de yaşayan kadınların her alanda yaşadığı şiddetin boyutunu ve niteliğini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Diğer yandan krizin her alanda etkisini gösterse de en fazla kadınları etkilediğini, muhafazakar politikalarla kadınları gündelik hayattan eve çekmeye çalışan anlayışın kadınlara istihdam adı altında ev içi çalışma koşulları yaratmaya çalıştığını söyleyen Kumuz, bütün bunlara karşı 8 Mart’ta itirazlarını bir kez daha yükselteceklerini söyledi.

"LEYLA GÜVEN’İN DİRENİŞİNİ SELAMLAYACAĞIZ"

8 Mart alanından tecridi gündemine alan ve 112 gündür yaşam mücadelesi veren Leyla Güven’in direnişini de selamlayacaklarını belirten Kumuz, 8 Mart kürsüsünü aylardır zorlu şartlara ve saldırılara rağmen direnişlerini sürdüren Flormar işçilerinin de kürsüsü haline getireceklerini söyledi. Kumuz, “Aynı zamanda LGBTİ+’lerin yaşadığı baskı ve şiddete karşı her türlü mücadele araçlarıyla sözümüz olacak. Tüm trans kadınların yaşadığı saldırıları protesto edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA 8 MART'TA SAKARYA MEYDANI'NDA BULUŞULACAK: BİR ARADA OLMA VE TALEPLERİ YÜKSELTME GÜNÜ

Ankara Kadın Platformu da 8 Mart için hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara’nın dört bir yanından gelecek kadınlar bu yıl 8 Mart günü saat 12.30’da Sakarya Meydanı’nda buluşacak. Ankara Kadın Platformunun çağrısıyla bir araya gelecek olan kadınlar “Krize, Savaşa, Şiddete ve Eşitsizliğe Karşı Dayanışmayla Güçleniyor, Hayatı Örgütlüyoruz!” diyecek.

Platform adına Evrensel'e hazırlıklarını anlatan Buse Üçer, 8 Mart öncesinde Ankara’da kadınların hayatlarına ve kazanılmış haklarına yönelik saldırılara karşı birlikteliği nasıl sağlayacaklarını tartıştığını söyledi. Üçer, “Birlikte hareket etme zemini olmasından kaynaklı 8 Mart önemli bir gün. Bir arada olmamız ve taleplerimizi yükseltmemiz gereken bir gün” dedi.

Kriz karşısında daha da yoksullaşan kadınlar olarak talepleriyle sokaklarda olacaklarını belirten Üçer, “Şiddete, tacize, tecavüze, gittikçe artan kadın düşmanlığına karşı taleplerimizi söyleyeceğiz. Kazanılmış haklarımızdan vazgeçmiyoruz’diyeceğiz” şeklinde konuştu.

ADANA'DA MİTİNG ALANI UĞUR MUMCU MEYDANI: HER ALANDAKİ BASKI VE EŞİTSİZLİKLERİ ANLATACAĞIZ

Adana’da kadınlar 8 Mart’ı bu yıl “Krize, Şiddete, Eşitsizliğe Karşı, Kadınlar Sokaklara, Sokaklar Özgürlüğe Çıkıyor” şiarı ile karşılıyor. Adana Kadın Platformunun çağrısıyla kadınlar, 8 Mart günü saat 17.00’de Kasım Gülek Köprüsü’nde toplanarak mitingin gerçekleşeceği Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyecek.

Adana Kadın Platformundan Sevil Aracı, kadınlar olarak bu sene özellikle krize karşı yaşanılan sorunların işlendiği, kadın cinayetlerini, kadına yönelik şiddeti, kadınlar olarak her alanda yaşadıkları baskıları ve eşitsizlikleri dile getirdikleri bir çalışma planladıklarını söyledi. 8 Mart hazırlıkları kapsamında el ilanlarını kadınlara ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Aracı, radyo prog-ramlarına katılmayı, sosyal medyayı etkin olarak kullanmayı ve bu yollarla daha çok kadına ulaşmayı da hedeflediklerini aktardı.

İZMİR'DE 10 MART'TA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK: DAYANIŞMA VE MÜCADELEYLE YARINLARA, ÖZGÜRLÜĞE YÜRÜYECEĞİZ

İzmirli kadınlar da 10 Mart Pazar günü saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak mitingin gerçekleştirileceği Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek.

İzmir Kadın Platformundan Deniz Uslu, ülkede hüküm süren ekonomik kriz koşullarında kadınların daha fazla yoksullaşmasını ve daha fazla şiddete uğramasını kabul etmediklerini vurgulayarak, cinayetlerin, istismarların bu denli artmasının münferit vakalar olmadığını ve kadına yönelik ikincil bakış açısını teşhir etmeye devam edeceklerini söyledi.

Uslu, bu 8 Mart’ta da hayatın her alanında yok sayılan, ötekileştirilen kadınların dün de bugün de var olduklarını, dayanışmayla mücadeleyle yarınlara, özgürlüğe yürüyeceklerini ilan edeceklerini belirtti. Uslu, “Bu 8 Mart’ta da birlikteliğin önemine, kriz koşullarının ortadan kalkmasına, eşit işe eşit ücret mücadelesine, 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesine, kadın cinayetlerinin, istismarların son bulmasına, erkek adalet değil gerçek adaletin vuku bulması gereğine yönelik taleplerimizi haykıracağız” dedi.

DERSİM'DE SEYİT RIZA MEYDANI'NDA AÇIKLAMA YAPILACAK: "EKONOMİK KRİZİN YÜKÜNÜ EMEKÇİ KADINLAR ÇEKMESİN" DİYECEĞİZ

Dersim Kadın Platformu, ilk etkinliği olan “Kriz, sömürü, şiddet sarmalında kadın ve mücadele” başlıklı paneli 3 Mart Pazar günü Demokratik Alevi Derneklerinde (DAD) gerçekleştirecek. 7 Mart Perşembe günü saat 13.30’da postaneden dayanışma amaçlı tutsak kadınlara kart gönderecek kadınlar, 8 Mart günü saat 12.30’da Seyit Rıza Meydanı’nda basın açıklaması yapacak.

Dersim Kadın Platformunun hazırlıklarını aktaran Duygu Kurban, Dersim’de kadınların büyük çoğunluğunun ev emekçisi kadınlar olduğunu belirterek, “Kadınlar, ekonomik krizin de etkisiyle giderek artan geçim derdinde. Güvencesiz işlere girebilmek bile lüks haline geldi. Çeşitli teşviklerle açılan ve açılırken de kadın işçilerle çalıştırılacağı yönünde reklamı yapılan iki tekstil atölyesinden biri şu an için kapalı. Kadınlar yarınlarının ne olacağını bilmiyorlar. İşsiz kadınlarımız ise krizin yükünü en ağır hissedenlerimiz, eve giren tek maaşla evi döndürme derdindeler” dedi.

Diğer yandan Dersim’in ihraç oranının en yüksek il olduğunu hatırlatan Kurban şöyle devam etti:

“Tüm bu sebeplerle bu yıl en çok da 'Ekonomik krizin yükünü emekçi kadınlar çekmesin, haksız, hukuksuz ihraç edilen kadınlar işlerine geri iade edilsin, iş güvencemiz sağlansın’ diyeceğiz."

Kadınlar için şiddetsiz, eşit, özgür, adil bir ülke için alanlarda olacaklarını söyleyen Kurban, tüm Dersimli kadınları 8 Mart etkinliklerine katılmaya çağırdı.

MALATYA'DA EMEKSİZ ÜST KAVŞAĞINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Malatya'da 8 Mart etkinlik takvimi KESK'in düzenlediği basın açıklamasıyla ilan edildi. Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Kadın Sekteteri Nuriye Yılmaz "Dünyada ve ülkemizde kadına yönelik her türlü şiddetin arttığı, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinin kadın emeği üzerinden yaygınlaştırıldığı, savaş, militarist ve gerici politikaların yaşamımızı büsbütün kuşattığı bir dönemden geçiyoruz. Buna karşın dünyanın dört bir yanında kadınlar emekleri, bedenleri ve kimlikleri üzerindeki tahakkümü kırmak için birlikte mücadele çağrısını yükselterek eşit ve özgür bir geleceğin umudunu büyütüyorlar" dedi.

Krizin faturasının kadınlara kesilmeye çalışıldığına dikkat çeken Yılmaz "İş güvencemizin ortadan kaldırıldığı, ekonomik krizin yaşam koşullarımızı iyice ağırlaştırdığı, kazanımlarımızın ve haklarımızın elimizden alınmak istendiği, sendikal hak ve özgürlüklerimizin yok edilmeye çalışıldığı bir süreçte örgütlü mücadeleye ve dayanışmaya her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın eylem takvimi şöyle:

3 Mart'ta saat 10.00'da, Eğitim Sen Malatya Şubesinde Kadın Platformunun çağrısıyla kahvaltı yapılacak.

5 Mart Salı günü ''8 Mart resmi tatil olsun'' talebi görünür kılınmak için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına faks çekilecek.

8 Mart Cuma günü saat 15.00'te, Emeksiz Üst Kavşağında Kadın Platformunun çağrısıyla basın açıklaması yapılacak

(EKMEK VE GÜL)

"Türkiye Aile Meclisleri" adlı bir gruptan skandal 8 Mart çağrısı