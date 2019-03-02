Gazeteci İsmet Sefer’in görüntülerine el konuldu!

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Halklar ve İnançlar Komisyonunun 2’nci Anadili Buluşması’nı “Renkler dillere diller yaşama dönsün” şiarıyla gerçekleştirdiği etkinliğin ardından dışarıya çıkan PİRHA Muhabiri İsmet Sefer’in polislerce durdurulduğu belirtildi. Sefer’in görüntülerine bakan polise, meslektaşları tepki gösterdi. Bunun üzerine polisin, Sefer’in kendi isteğiyle yanlarına geldiğini söylediği ifade edildi. Diğer meslektaşlarıyla gitmek isteyen Sefer’e polis gidemeyeceğini söyledi. Herhangi bir yazılı karar olmamasına rağmen polisin, “Savcılık talimatı var. Görüntüler incelenecek” diyerek Sefer’i tutması tepki çekti.

“UYGULAMA KEYFİ VE HUKUKSUZ”

Polislerle Sefer’in bulunduğu yere gelen HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, polisin görüntülere el koymak istemesine itiraz etti. Polise yaptıklarının keyfi ve hukuksuz olduğunu söyleyen Koçyiğit, bir basın mensubundan görüntülerin alınmasının haksızlık olduğunu belirtti. Koçyiğit, polise, “Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Yaptığınız hukuksuzluk” diyerek tepki gösterdi.

Gazeteci İsmet Sefer bir kaç saat bekletildikten sonra, savcılık kararıyla kamerasındaki görüntülere el konuldu. Görüntülerine el konulan Sefer, gece saatlerinde serbest bırakıldı. (MEDYA SERVİSİ)