Adana’da patatesi don vurdu: Verim kaybı yüzde 35-50 arası

Türkiye’nin en erken patates üretiminin yapıldığı Adana’da patates ekili arazileri don vurdu. Patates üreticileri, don nedeniyle yüzde 30 ile yüzde 50 oranında verim kaybı yaşayacaklarını söyleyerek destek istedi.

Don zararının yaşandığı Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi’nde patates ekili bir tarlada toplanan üreticilere, CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut da destek verdi. Birkaç gün önce meydana gelen don nedeniyle ürünlerin büyük zarar gördüğünü söyleyen Çiftçi Fahrettin Ateş, “Bir kilogram patatesin çiftçiye üretim maliyeti zaten 2 lirayı aşıyor. Şimdi bir de don nedeniyle mağdur olduk. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM), patateste don zararını sigorta kapsamında olmadığı için karşılamıyor. Yüzde 30 ile yüzde 50 oranında verim kaybı bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

ÇİFTÇİYE DESTEK OLUNMALI

Mazotu, gübreyi, zirai ilacı ve tohumu pahalıya alan çiftçinin, şimdi de don nedeniyle mağdur olduğuna dikkat çeken CHP’li Milletvekili Ayhan Barut da, şöyle konuştu: “Verim kaybı yaşayacak çiftçimize destek olunmalı. Türkiye’de tarımda ve sanayide mutlaka üretmeliyiz. Yetkililerin çiftçilerimizin sorunlarına duyarlı olmasını istiyoruz. Bu feryat ve çığlığın duyulması gerekiyor.” (Adana/DHA)