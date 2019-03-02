02 Mart 2019 18:08
Hiçbir önlen alınmadan cam temizletildi
Adana’da bir temizlik işçisine hiçbir önlem alınmaksızın iş merkezinin dış camları temizletildi.
Fotoğraf: DHA
Adana’da Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan, iş merkezinin dış camlarını silen temizlik işçisi, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan çalıştırıldı. Binanın çatısından sarkan halata bağlı asansörde camları silen işçiyi görenler cep telefonlarıyla olayı görüntüledi. Temizlik işçisinin çalışmayı kazasız tamamlamasıyla çevredekiler rahat bir nefes alırken yaşananlar Türkiye’deki işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. (Adana/DHA)
ETİKETLER: Temizlik işçisi
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