Bursa Kitap Fuarında geri sayım başladı

17. Bursa Kitap Fuarı, 9-17 Mart tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Bu yıl 300 yayınevi ve kuruluşun katılımıyla hazırlanan kitap fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Aralarında Gülten Dayıoğlu, İlber Ortaylı, Altan Öymen, Ayşe Kulin, Enver Aysever, Zeynep Oral, Ahmet Ümit, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Mine Söğüt, Feyza Hepçilingirler, Büşra Sanay, Işık Öğütçü, Erol Mütercimler, Yavuz Dizdar, Ümit Aktaş, Nasuh Mahruki, Ayşe Tolga ve Sinan Canan’ın da bulunduğu pek çok yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.

8 MART FUARDA KUTLANACAK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir dizi etkinlikle kutlanacak. Tüm hafta sürecek etkinliklerin ilki 9 Mart Cumartesi günü TÜYAP ve PEN Yazarlar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Zeynep Oral’ın konuşmacı olacağı “Nâzım Hikmet ve Kadınlar” isimli söyleşi olacak. Aynı gün Melisa Kesmez ve Ayşen Işık’ın konuşmacı olarak katılacakları “Kadınlık Halleri ve Edebiyat” başlıklı söyleşi programda yer alacak. Yine 9 Mart Cumartesi günü Akademisyen-Yazar Feryal Saygılıgil “Kadınların Görünmeyen Tarihi” başlıklı söyleşide konuşmacı olarak yer alacak. Fuarda, Film Mor tarafından hazırlanan Türkiye’de Kadın Hareketi tarihini anlatan “İsyan-ı Nisvan” isimli belgesel 11 Mart Pazartesi ve 13 Mart Çarşamba günü gösterilecek. Kadın Yazarlar Derneği de “Kadınlar Neden Yazmalı?” ve “Kurmaca Eserlerde Cinsiyetçi Dil” başlıklı söyleşilerle programa katkı sunarken, Kadının İnsan Hakları Vakfı da “Türkiye’de Kadının İnsan Haklarının 25 Yılı”nı anlatacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)