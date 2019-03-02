EMO Adana Şubesi seçim güvenliği paneli düzenledi

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adana Şubesi tarafından kamuoyunda en çok tartışılan konu olan seçim güvenliği paneli düzenlendi. EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve SEÇSİS Çalışma Grubu Üyesi Cem Nuri Aldaş, Avukat Remzi Ümit Atay ve Adil Seçim Platformu’ndan Gazeteci Gökhan Biçici konuşmacı olarak katıldı.

“YURTTAŞLARIN SANDIKLARA SAHİP ÇIKMAK İÇİN MOBİLİZE OLDUĞU BAŞKA ÜLKE VAR MI?”

Gazeteci Gökhan Biçici, haber odaklı seçim manipülasyonuna karşı sağlıklı haber akışının sağlanabilmesi için yerel haber ağları kurulması gerektiğini söyledi. Her seçimde bir öncekine göre seçim sürecine ilişkin güvensizliğin arttığını ifade eden Biçici, hükümetin “zaten kazanacaklar” şeklinde bir ruh hali yaratmak istediğine dikkat çekti. Biçici, “Dünyada yurttaşların sadece oy kullanmak için değil sandıklara sahip çıkmak de için mobilize olduğu başka bir ülke var mı?” diye sordu. Seçimlerde vatandaşları sandıklara mobilize etmek kadar sandıkları koruyacak şekilde örgütlenmenin de önemli olduğunun altını çizen Biçici, “Nereden bakarsak bakalım mesele örgütlü olup olmama meselesi. Mesele vatandaşları kullandığı oya sahip çıkacak şekildi örgütlemek” dedi.

“DOĞRU HABERE ULAŞMAK İÇİN AĞ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Güvenilir habere ulaşmanın Türkiye’de zorlaştığını dile getiren Biçici, “Bunun en fazla arttığı günler seçim günleri” dedi. Doğru habere ulaşma kaygısının bu kadar fazla olduğu yerde yurttaş haberciliğin önemine dikkat çeken Biçici, ulusal çapta gönüllüler ve o haber ağına destek verecek profesyonel gazetecilerin de olduğu bir haber ağı yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Cem Nuri Aldaş, çalışma grubu olarak sistemin daha iyi çalışması için birçok önerilerde bulunduklarını belirterek “Bir rapor ortaya koyduk ve eksikliklerini belirttik. Eksiklikleri neydi? Mesela bir felaket kurtarma odasının olmamasından bahsettik. Allah göstermesin bir kaza oldu, bir deprem olayı ile karşılaştık veya bir saldırı oldu. Bir felaket merkezinin oluşturulması gerektiğini söyledik” dedi. (Adana/EVRENSEL)