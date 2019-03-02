Maltepe'de "Yaşar Kemal Efsanesi" belgeselinin gösterimi yapıldı

Maltepe Belediyesi, Yaşar Kemal’i dördüncü ölüm yıl dönümünde, “Yaşar Kemal Efsanesi” isimli belgesel filmin gösterimiyle andı. Yönetmenliğini ve senaryosunu Aydın Orak’ın üstlendiği 2017 yapımı filmin gösterimi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Yaşar Kemal’in hayatının, kendi ağzından ve yaşamına yakın tanıklık etmiş dostlarının anlatımlarıyla aktarıldığı filmin gösterimin ardından Aydın Orak ile filmin yapım sürecine dair bir söyleşi yapıldı.

Orak, filmde Yaşar Kemal’in mücadelesini, edebiyatını, hayatını ve yüzyıla damgasını vuran olaylara karşı tavrını, sinematografik bir anlatımla resmettiklerine değindi. Orak, belgeselin kurgu sürecinde saatlerce izlenebilecek bir arşivin ortaya çıktığını, hazırladıkları 4 saatlik belgeseli, kısaltma sonucu 1 saat 53 dakikalık son şekline dönüştürdüklerini aktardı. (HABER MERKEZİ)

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