Binali Yıldırım'dan EYT'liye: Sabır biraz daha sabır

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AKP Pendik İlçe Başkanlığı, MHP Pendik İlçe Başkanlığı ile esnafı ziyaret etti

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AKP Pendik İlçe Başkanlığı, MHP Pendik İlçe Başkanlığı ile Gazi Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını Pendik'te sürdüren Yıldırım, sabah AKP Pendik İlçe Başkanlığı binasına geldi. Burada partililerle görüşen Yıldırım, daha sonra esnaf ziyareti için Gazi Paşa Caddesi'ne geçti.

Emeklilikte yaşa takıldığını söyleyen ve sorunlarının ne zaman çözüleceğini soran bir vatandaşa ise Yıldırım, "Sabır, biraz daha sabır." diye karşılık verdi.

Yıldırım, daha sonra MHP Pendik İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. (AA)