Erdoğan’ın Mardin mitingi nedeniyle kaldırım ve yollar yenilendi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mart’ta partisinin yerel seçim programları kapsamında Mardin’de miting düzenleyecek.

Erdoğan’ın Mardin’e gelmesine günler kala Mardin Valiliği ve kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanlarını seferber etti.

Kentte Erdoğan’ın gelişi öncesi geçiş yapacağı güzergahlarda kaldırım taşlarını değiştiren belediye, yol çalışmalarını da alelacele gerçekleştiriyor. Valilik de kentin her tarafını Erdoğan’ın fotoğraflarıyla donattı.

DİĞER PARTİLERİN ETKİNLİKLERİ YASAKLADI

Ayrıca kentte bulunan diğer siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine Mardin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi tarafından sözlü olarak Mardin merkez ve ilçelerdeki etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Gerekçe olarak da Erdoğan’ın 7 Mart’taki programı gösterildi. Partilere, açıklamanın önümüzdeki günlerde yazılı olarak da gönderileceği belirtildi. (Mardin/MA)