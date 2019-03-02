02 Mart 2019 16:10

Erdoğan’ın Mardin mitingi nedeniyle kaldırım ve yollar yenilendi

Erdoğan'ın Mardin mitingi nedeniyle tüm kurumlar seferber oldu, siyasi partilerin etkinlikleri yasaklandı, şehir Erdoğan fotoğraflarıyla donatıldı.

Erdoğan’ın Mardin mitingi nedeniyle kaldırım ve yollar yenilendi

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mart’ta partisinin yerel seçim programları kapsamında Mardin’de miting düzenleyecek.

    Erdoğan’ın Mardin’e gelmesine günler kala Mardin Valiliği ve kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanlarını seferber etti. 

    Kentte Erdoğan’ın gelişi öncesi geçiş yapacağı güzergahlarda kaldırım taşlarını değiştiren belediye, yol çalışmalarını da alelacele gerçekleştiriyor. Valilik de kentin her tarafını Erdoğan’ın fotoğraflarıyla donattı. 

    DİĞER PARTİLERİN ETKİNLİKLERİ YASAKLADI

    Ayrıca kentte bulunan diğer siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine Mardin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi tarafından sözlü olarak Mardin merkez ve ilçelerdeki etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Gerekçe olarak da Erdoğan’ın 7 Mart’taki programı gösterildi. Partilere, açıklamanın önümüzdeki günlerde yazılı olarak da gönderileceği belirtildi. (Mardin/MA)

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    362. F Oturumu: Hasta mahpus Fatma Tokmak serbest bırakılsın
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Özhaseki, Aktaş ve Düvenci gerçeği itiraf ettiler!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    İtaat et rahat et

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    ‘Beka sorunu’ koca bir yalan...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Vergi tabana yayılacakmış!

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Çiğlili işçiler ve bağımsız aday Cihan İşçi’ye destek

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    ‘Aziz’ olmayın!

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Momo: Mit gerçeğe dönerken

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Kadın satrancının dramı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Erdoğan HDP’yi hedef aldı: Bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a
    Erdoğan HDP’yi hedef aldı: Bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a

    Erdoğan HDP'li milletvekillerini hedefine koydu: Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah oraya git, Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok.

    Binali Yıldırım'dan EYT'liye: Sabır biraz daha sabır
    Binali Yıldırım'dan EYT'liye: Sabır biraz daha sabır

    AKP İstanbul Adayı Binali Yıldırım, emeklilikte yaşa takıldığını söyleyen bir vatandaşa "Sabır, biraz daha sabır" cevabını verdi.

    Kayseri bağımsız adayı Eylem Sarıoğlu: Emekçiler gücüne güvenmeli
    Kayseri bağımsız adayı Eylem Sarıoğlu: Emekçiler gücüne güvenmeli

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'la birlikte emekçilerle buluştu.

    Erdoğan’ın Mardin mitingi nedeniyle kaldırım ve yollar yenilendi
    Erdoğan’ın Mardin mitingi nedeniyle kaldırım ve yollar yenilendi

    Erdoğan'ın Mardin mitingi nedeniyle tüm kurumlar seferber oldu, siyasi partilerin etkinlikleri yasaklandı, şehir Erdoğan fotoğraflarıyla donatıldı.

    Avcılar’da şiddete uğrayan kadının çocuğu: Babam annemi balkondan attı
    Avcılar’da şiddete uğrayan kadının çocuğu: Babam annemi balkondan attı

    İstanbul Avcılar’da uzaklaştırma kararına rağmen eşinin evine giden kişi iddiaya göre kadını balkondan aşağıya attı.

    362. F Oturumu: Hasta mahpus Fatma Tokmak serbest bırakılsın
    362. F Oturumu: Hasta mahpus Fatma Tokmak serbest bırakılsın

    F Oturumu'nun 362'nci haftasında hasta mahpus Fatma Tokmak’ın serbest bırakılması talep edildi.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ Rektörlüğü 8 Mart etkinliğini ‘siyasi’ diyerek yasakladı
    ODTÜ Rektörlüğü 8 Mart etkinliğini ‘siyasi’ diyerek yasakladı

    ODTÜ’de 8 Mart dolayısıyla gerçekleştirilmek istenen “Yerel Yönetimlerde Kadın” paneli konunun siyasi olması gerekçe gösterilerek yasaklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Gazeteciler Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman beraat etti
    Gazeteciler Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman beraat etti

    Haber takibi yaparken gözaltına alınan; sonrasında haklarında dava açılan gazeteciler Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman beraat etti.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Bursa Kitap Fuarında geri sayım başladı
    Bursa Kitap Fuarında geri sayım başladı
    Mart geldi, Bulgaristan’da баща марта (Baba Marta) bayramı kutlandı
    Mart geldi, Bulgaristan’da баща марта (Baba Marta) bayramı kutlandı
    Beni Hor Görme Kardaşım
    Beni Hor Görme Kardaşım
    Gökbilimciler: Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi
    Gökbilimciler: Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi
    Ankara’da Park Holding’e ait maden ocağında göçük: 3 işçi yaralandı
    Ankara’da Park Holding’e ait maden ocağında göçük: 3 işçi yaralandı

    Ankara Nallıhan’daki kömür ocağında çökme sonucu yaralanan 3 işçinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

    Aydın'ın her köşesinde jeotermal enerji santrali endişesi var
    Aydın'ın her köşesinde jeotermal enerji santrali endişesi var

    Aydın Yenice köyünde gerçekleştirilen halk toplantısında köylüler JES’lerin yaşam alanları üzerindeki etkilerini dile getirdi. 

    Mansur Yavaş Şeffaflık Taahhütnamesi imzaladı, mal varlığını açıkladı
    Mansur Yavaş Şeffaflık Taahhütnamesi imzaladı, mal varlığını açıkladı

    Mal varlığını açıklayan Mansur Yavaş, seçilirse birinci derece akrabaları da içeren mal varlığı bildirimlerini yıllık olarak ilan etme sözü verdi.

    İzmir’de bir ortaokula AKP bayrağı asıldı, seçim propagandası yapıldı
    İzmir’de bir ortaokula AKP bayrağı asıldı, seçim propagandası yapıldı

    İzmir’deki bir ortaokulda seminer adı altında okula AKP bayrakları asıldı, seçim propagandası yapıldı.  

    CHP'nin Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Çalkaya oldu
    CHP'nin Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Çalkaya oldu

    CHP'nin Balçova Belediyesi Başkan adayı, adaylığı YSK tarafından düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi Fatma Çalkaya oldu.

    Cumartesi Anneleri, 727. haftada Cüneyt Aydınlar’ın akıbetini sordu
    Cumartesi Anneleri, 727. haftada Cüneyt Aydınlar’ın akıbetini sordu

    Cumartesi Anneleri 727. hafta eylemlerinde, 25 yıl önce gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Cüneyt Aydınlar'ın akıbetini sordu.

    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Geldiğimizde kimseye torpil yapmayacağız
    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Geldiğimizde kimseye torpil yapmayacağız

    Kocaeli Bağımsız Belediye Başkan adayı Reyhan Başaran: Biz geldiğimizde kimseye torpil yapmayacağız, herkesin işi olacak ve çalışacak.

    İstanbul’da kadınlar açlık grevindeki Leyla Güven’e ses verdi
    İstanbul’da kadınlar açlık grevindeki Leyla Güven’e ses verdi

    İstanbul'da bir araya gelen "Leyla ile dayanışan ve ses veren kadınlar" Leyla Güven için çağrıda bulundu: Hayatı savunuyor Leyla ile dayanışıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı
    Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

    Antalyaspor - Ankaragücü maçının ardından Ankara’ya giden konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi. 2 kişi yaşamını yitirdi.

    İstanbul’da şubat ayında en fazla kıvırcık salatanın fiyatı arttı
    İstanbul’da şubat ayında en fazla kıvırcık salatanın fiyatı arttı

    İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’da şubat ayında en fazla perakende fiyat artışının yüzde 30,98 ile kıvırcık salata olduğunu açıkladı.

    Aktay: Kaşıkçı'yı konsolosluğa girdiği ilk 10 dakika içinde öldürdüler
    Aktay: Kaşıkçı'yı konsolosluğa girdiği ilk 10 dakika içinde öldürdüler

    AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

    Rosas: Venezuela, Maduro ve Guaido etrafında ikiye bölünmüş değil
    Rosas: Venezuela, Maduro ve Guaido etrafında ikiye bölünmüş değil

    Venezuela’da köylülerin, işçilerin ve farklı azınlıkların kurduğu Gayones Hareketi Yöneticisi Pedro Rosas, ülkesindeki gelişmeleri Evrensel'e anlattı.

    Fransa'da Benalla davası Macron’un iktidarını sarsıyor
    Fransa'da Benalla davası Macron’un iktidarını sarsıyor

    Deniz Uztopal, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Güvenlik Şefi Alexandre Benalla hakkında soruşturmada ortaya çıkan siyasi skandalları yazdı

    Kayseri'de işçiler bağımsız adaya oy topladıklarını söylüyor
    Kayseri'de işçiler bağımsız adaya oy topladıklarını söylüyor

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

    Diyarbakır'da kayyım, bir buçuk yıldır çevre düzenlemesini bitiremedi
    Diyarbakır'da kayyım, bir buçuk yıldır çevre düzenlemesini bitiremedi

    Diyarbakır’da kayyım çevre düzenlemeleriyle övünüyor ama çevre düzenlemesi bir buçuk yıldır bitirilmediği için yollar kışın çamur, yazın toz oluyor. 

    Taşeron işçi kadınlar: Bizimki yaşamak değil nefes almak
    Taşeron işçi kadınlar: Bizimki yaşamak değil nefes almak

    Sincan'daki taşeron işçi kadınlar: 'Pek çok okulda , ücretler bankaya 2 bin 20 lira olarak yatarken, yapılan zam yönetime geri veriliyor.'