362. F Oturumu: Hasta mahpus Fatma Tokmak serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde gerçekleşen 362. hafta F Oturumu’nda “Hasta mahpus Fatma Tokmak serbest bırakılsın” ve “Tedavi haktır engellenemez” pankartları açıldı.

Basın açıklamasını, İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’ndan Hatice Onaran okudu. 1 Mart itibariyle yüzlerce mahpusun İmralı Cezaevi’ndeki ağır tecridin kaldırılması talebiyle süresiz açlık grevine başladığını hatırlatan Onaran, taleplerin karşılanması ve tecridin kaldırılması için çağrı yaptı.

"HAPİSHANEDE OLDUĞU İÇİN AMELİYATI YAPILAMIYOR"

Fotoğraf: Evrensel

Onaran, ağır işkence gördükten sonra 1996’da tutuklanan ve Türkçe bilmediği için ifadesi alınmadan müebbet hapis cezası verilen ağır hasta mahpus Fatma Tokmak’ın durumunu anlattı. Ağır kalp sorunu olan Tokmak’ın sürekli ilaç kullandığını ve solunum güçlüğü çektiğini belirten Onaran, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) “hapishanede kalamaz” raporuna karşı adli tıp kurumunun “hapishanede kalabilir” raporu verdiğini söyledi.

Onaran, “Fatma Tokmak’a 2015’te acil olarak kaldırıldığı hastanede hemen ameliyat olması gerektiği söylendi. Ancak ameliyattan sonra en az bir ay yoğun bakımda kalması gerekiyordu çünkü doktorlar, ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi tamamlanmadan hapishaneye getirilmesi durumunda yaşama şansının yüzde 10’u geçmeyeceğini belirtti. Fatma Tokmak’ın ameliyatı bu nedenle yapılmadı” diyerek yaşam hakkı için Tokmak’ın serbest bırakılmasını talep etti. (İstanbul/EVRENSEL)

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