Avcılar’da şiddete uğrayan kadının çocuğu: Babam annemi balkondan attı
İstanbul Avcılar’da uzaklaştırma kararına rağmen eşinin evine giden kişi iddiaya göre kadını balkondan aşağıya attı.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Avcılar’da, uzaklaştırma kararı bulunan Sezer T. elinde silahıyla, eşi Gülizar T. ve çocuklarının yaşadığı apartmana gitti. Boşanma sürecinde olan çift tartışmaya başladı.
İddiaya göre Sezer T., eşi Gülizar T’yi 2. katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attı, ardından yanındaki silahı da dairede bırakarak kaçtı.
KORUMA KARARINA RAĞMEN EVE GİTTİ
Apartmanın ikinci katından aşağı atılan kadının yardım seslerini duyan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayı gören çiftin 9 yaşındaki çocuğu, polise babasıyla annesinin tartıştığını sonrasındaysa babasının annesini balkondan attığını söyledi.
BABASININ ŞİDDETİNE TANIK OLDU
Yaralanan Gülizar T. ise polise verdiği ifadesinde balkondan kendi atladığını söyledi. Sezer T’yi arayan polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İstanbul/DHA)