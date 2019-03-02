Ankara’da Park Holding’e ait maden ocağında göçük: 3 işçi yaralandı
Ankara Nallıhan’daki kömür ocağında çökme sonucu yaralanan 3 işçinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Ankara Nallıhan’daki kömür ocağında çökme meydana geldi. 3 işçi yaralandı
Fotoğraf: Yaşar Tonbak / AA
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Ciner Grup’a bağlı Park Holding’e ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 3 işçi yaralandı.
Çayırhan Mahallesi’nde bulunan Park Holding’e ait kömür ocağında galeri içinde çalışan işçiler Erdan Günündi, Orhan Kaynak ve Erdoğan Aldırmaz, kömür parçasının çökmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçilere ilk müdahale maden ocağındaki sağlık ekibi tarafından yapıldı.
Anadolu Ajansında yer alan bilgiye göre, Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Erdoğan Aldırmaz taburcu edilirken Erdal Günündi Bilkent Şehir Hastanesi’ne, Orhan Kaynak Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)