Sancaktepe’de soba zehirlenmesi: 2 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe’de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk hayatını kaybetti, anneleri hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz sokaktaki evde oturan ailenin komşuları, Gülay Boyraz ve çocuklarından haber alamayınca pencereden içeriye girdi.

38 yaşındaki Gülay Boyraz ve çocukları 10 yaşındaki Salih ve 7 yaşındaki Hayrünnisa’yı hareketsiz yerde yatarken gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kardeşin öldüğünü belirledi. Anne Gülay Boyraz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gülay Boyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Baba Adem Boyraz'ın memleketleri Tokat'ta olduğu öğrenildi.

Çocukların cesetleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (İstanbul/DHA)