02 Mart 2019 10:20
Mart geldi, Bulgaristan’da баща марта (Baba Marta) bayramı kutlandı
Bulgaristan'da bin yılı aşkın süredir kutlanan Baba Marta’da, halk birbirine kırmızı ve beyaz ipliklerle hazırlanan süsler hediye ediyor.
Мартеница (Martenitsa)
Fotoğraf: Zeliş Irmak / Instagram
Bulgaristan’da Pagan geleneğine göre baharın gelişini simgeleyen Baba Marta (Marta Nine) Bayramı kutlanıyor.
Мартеница (Martenitsa) adı verilen süsler, inanışa göre baharın gelişini müjdeleyen leylekler havada görünene kadar yakalarda ya da bileklerde taşınıyor.
BULGARİSTAN'DA BAHARIN GELİŞİ KUTLANIYOR
1 Mart’ta takılmaya başlanan ve hediye edilen Martenitsalarda kullanılan beyaz renk barışı, kırmızı renk ise savaşlarda verilen kayıpları sembolize ediyor. Martenitsaların, sağlık, mutluluk ve huzur getirdiğine inanılıyor.
Leylekler havada göründüğünde ise Martenitsalar, şans ve mutluluk getirmesi için çiçek açan meyve ağaçlarının dallarına bağlanıyor. (Sofya/AA)