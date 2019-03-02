Mart geldi, Bulgaristan’da баща марта (Baba Marta) bayramı kutlandı

Bulgaristan’da Pagan geleneğine göre baharın gelişini simgeleyen Baba Marta (Marta Nine) Bayramı kutlanıyor.

Мартеница (Martenitsa) adı verilen süsler, inanışa göre baharın gelişini müjdeleyen leylekler havada görünene kadar yakalarda ya da bileklerde taşınıyor.

Мартеница (Martenitsa) Fotoğraf: Ali Can Zeray / DHA

BULGARİSTAN'DA BAHARIN GELİŞİ KUTLANIYOR

1 Mart’ta takılmaya başlanan ve hediye edilen Martenitsalarda kullanılan beyaz renk barışı, kırmızı renk ise savaşlarda verilen kayıpları sembolize ediyor. Martenitsaların, sağlık, mutluluk ve huzur getirdiğine inanılıyor.

Leylekler havada göründüğünde ise Martenitsalar, şans ve mutluluk getirmesi için çiçek açan meyve ağaçlarının dallarına bağlanıyor. (Sofya/AA)