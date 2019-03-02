Aktay: Kaşıkçı'yı konsolosluğa girdiği ilk 10 dakika içinde öldürdüler

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, “Rahmetli Kaşıkçı'yı konsolosluğa girdiği ilk 10 dakika içinde öldürdüler. Çünkü o cani ekip sadece onu taammüden öldürmek için gelmişti. Onu gelip konuşturmak, bir yere getirmek için değil." dedi.

Aktay, AKP Siirt İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aktay, şunları kaydetti: “Rahmetli Kaşıkçı'yı konsolosluğa girdiği ilk 10 dakika içinde öldürdüler. Çünkü o cani ekip sadece onu taammüden öldürmek için gelmişti. Onu gelip konuşturmak, bir yere getirmek için değil. Onu orada taammüden katletmek için gelmişlerdi, öldürdükten sonra cesedini ne yapacakları ve cinayet sonrası neler olacağını da bütün detaylarıyla planlamışlardı. Bu planların da bu kısmı suçüstü ifşa oldu. Onu acımasızca öldürdükten sonra orada müzik dinleyerek sapıkça bir zevkle paramparça ediyorlar. Paramparça ettikten sonra onu alıyorlar ve konsolosluğun evinde büyük bir ihtimalle fırında yakıyorlar ve ondan geriye hiçbir eser bırakmıyorlar.”

Erdoğan'ın tutumunun tüm dünyada takdirle karşılandığını öne süren Aktay, şunları belirtti:

"Halen Suudi Arabistan makamları Cemal Kaşıkçı'nın cesedine ne yapılmış olduğuna dair bize ve hiç kimseye tatmin edici bir açıklama yapmadı. Suskunlukları aslında suçlarının ikrarı anlamına geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu asil tutum tüm dünyada takdirle karşılanmıştır. Başka ülkelerde aynı ekiplerle benzer sayısız cinayetlerin işlenmiş olduğunu bugün artık daha iyi biliyoruz. Onu da yine bu cinayetin bu şekilde ortaya çıkarılması sayesinde biliyoruz. Hepsi de kim vurduya, kim kaçırdıya gittiler. Bu cani ekip ilk defa böyle alışık ve belki ustalaşmış olduğu bir cinayetlerinde suçüstü yakalanmış oldu." (AA)