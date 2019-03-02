Juan Guaido: Venezuela'da askeri müdahale arzu edilen seçenek değil

Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden sağ muhalefet lideri Juan Guaido, Venezuela’ya askeri müdahalede bulunulması tartışmalarına ilişkin, “Şunu anlamamız lazım, askeri müdahale paket servis, telefon edip çağrılabilen bir şey değil. Ayrıca, hükümet gaspı sona erdiği, geçiş hükümeti kurulduğu ve özgür seçimler yapıldığı müddetçe askeri müdahale arzu edilen bir seçenek değil” dedi.

Guaido, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile ülkenin resmi başkanlık konutu Quinta de Olivos'da yaptığı ikili görüşmenin ardından Arjantin Dışişleri Bakanlığında basına açıklamalarda bulundu.

"BU ZİYARETLER, YALNIZCA VENEZUELA’DAKİ HÜKÜMET GASPI HAKKINDA KONUŞMAK İÇİN DEĞİL"

Juan Guaido, “Bu ziyaretler, yalnızca Venezuela’daki hükümet gaspı hakkında konuşmak için değil, aynı zamanda diplomatik kapasitenin artırılması ve demokratik zeminin güçlendirilmesi içindir” şeklinde konuştu.

Guaido, “Artık içi para dolu bavullar, Venezuela’yı yıkan yolsuzluk geride kaldı. Artık sağlıklı ilişkiler kurma zamanı” ifadelerini kullandı.

"KARNAVALI ULUSAL ÇAPTA BÜYÜK PROTESTOYA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Başkent Caracas'ta gelecek pazartesi yapılması öngörülen karnavalı hatırlatan Guaido, “Bizim için bir gelenek olan bu karnavalı ulusal çapta büyük bir protestoya dönüştüreceğiz” dedi.

Venezuela’ya ne zaman döneceğine dair net bir açıklamada bulunmayan Guaido, Arjantin’den sonra Ekvador’u ve bölgede birkaç ülkeyi daha ziyaret edeceğini belirtti. (Buenos Aires/AA)