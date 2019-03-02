02 Mart 2019 00:25
Benzin ve motorinden sonra otogaza zam yapıldı
Benzin ve motorine zammın ardından otogaz litre satış fiyatına 18 kuruş zam yapıldı.
Fotoğraf: Pixabay
Motorine ve litre benzin fiyatılarına zammın ardından otogaza da zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 2 Mart'tan itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına 18 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
Zamla birlikte otogazın litre fiyatı İstanbul'da 3 lira 89 kuruşa, Ankara'da 3 lira 90 kuruşa, İzmir'de 3 lira 86 kuruşa yükseldi. Otogaz'a son olarak 25 Ocak'ta da 15 kuruş zam yapılmıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)
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