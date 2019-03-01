01 Mart 2019 21:13

Bulgaristan'da hemşireler ücret artışı talebiyle eylem yaptı

Bulgaristan’da ücretleri asgari ücretin altında olan hemşireler zam talebiyle eylem düzenledi.

Bulgaristan'da hemşireler ücret artışı talebiyle eylem yaptı

Fotoğraf: AA

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    Bulgaristan'da hemşireler, ücretlerine zam talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem düzenledi. Hemşireler, başta başkent Sofya olmak üzere ülkenin Filibe, Blagoevgrad, Kyüstendil, Vratza, Montana, Eski Zağara, Dobriç ve Burgaz kentlerinde ücret artışı için eylem yaptı.

    Avrupa Birliği'nin en yoksul üyesi olan Bulgaristan'da maaşlarının asgari ücret olan 560 levaya (390 Avro) dahi ulaşamadığını belirten hemşireler, “Bizim bugünümüz olmazsa, sizin yarınınız da olmaz” ve “Bugün bize destek veremezseniz yarın size kimse destek veremeyecek” şeklinde sloganlar atarak Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

    Sağlık alanına ilişkin sorunları göz ardı ettiğini belirttikleri Sağlık Bakanı Kiril Ananiev'in istifasını isteyen hemşireler, sağlık sisteminin her geçen gün kan kaybettiğini ve düşük ücretler yüzünden sağlık personelinin Avrupa'nın diğer ülkelerine kaçtığını belirtti. (Sofya/AA)

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