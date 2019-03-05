05 Mart 2019 20:59
Son Güncellenme Tarihi: 05 Mart 2019 21:01

Göçmen işçi önderi Haydar Yılmaz İrlanda'da toprağa verildi

DAY-MER ve EMEP üyesi, Ulaşım ve Genel İş Sendikası Kuzey Londra tekstil şubesinin eski yöneticisi Haydar Yılmaz, Sligo'da yapılan törenle uğurlandı.

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Göçmen işçi önderi Haydar Yılmaz İrlanda'da toprağa verildi

Fotoğraf: Evrensel

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    Arif BEKTAŞ
    Sligo

    Uzun yıllar Londra’da yaşayan ve son yıllarını İrlanda’da geçiren, Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) ve Emek Partisi (EMEP) üyesi Haydar Yılmaz, bugün yapılan bir törenle İrlanda’nın Sligo kentinde toprağa verildi. Bir süredir kanser tedavisi gören Yılmaz, Londra’da Türkiyeli emekçiler içinde yaptığı aydınlatma ve örgütlenme çalışması ile biliniyor.

    Ailesi, sevenleri ve çok sayıda yoldaşının katıldığı törende birçok konuşma yapıldı ve Yılmaz’ın hayatı ve mücadelesi anlatıldı. Cenazeye katılmak için Londra’dan 100’den fazla kişi İrlanda’ya gitti. Ailesinin ve yoldaşlarının güçlükle ayakta durduğu cenaze töreninde, kendisinin isteği yerine getirildi ve Yılmaz’ın tabutuna EMEP ve DAY-MER bayrağı sarıldı.

    Fotoğraf: Evrensel

    "MÜCADELEMİZDE YAŞAYACAK"

    Sligo’da Calry Kilisesi’nde yapılan törende konuşan DAY-MER Sekreteri Oktay Şahbaz, Yılmaz’ın mücadelesinden söz etti. Liman işçilerinden tekstil işçilerine, Türkiyeli emekçiler içindeki çalışmasından, 1999 depremi için gösterdiği olağanüstü çabaya kadar, Yılmaz’ın çalışmalarından söz eden Şahbaz, "Haydar yoldaş mücadelemizde yaşayacak” dedi.

    Daha sonra söz alan DAY-MER eski başkanlarından Feyzullah Cinpolat, “Haydar yoldaşımızın isteği olan parti bayrağı ile kendisini buluşturduk” dedi.

    Ailesi adına konuşan Yılmaz’ın amcası Salman Yılmaz da zor bir süreçten geçtiklerini ve süreçte destek olan herkese teşekkür etti.

    LİMAN İŞÇİLERİNDEN MESAJ

    Haydar Yılmaz’ın cenaze törenine Almanya ve Fransa’dan da çok sayıda yakını katıldı. Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini öğrenen Liverpool Liman işçileri de DAY-MER’e bir başsağlığı mesajı gönderdi.

    "GÜLE GÜLE HAYDAR YOLDAŞ"

    Kilisedeki törenin ardından mezarlığa giden kalabalığa burada hitap eden DAY-MER eski başkanlarından Ahmet Sezgin, “Bu hastalığı duyduğumuzda yoldaşımıza, ailesine ve arkadaşlarımıza söz vermiştik, 'Haydar yoldaşı kurtaracağız' diye. Ama bunu başaramadık. Çok üzgünüm” dedi. Sezgin, Yılmaz’ın mücadele içindeki özelliklerini anlattığı konuşmasını, “Güle Güle Haydar Yoldaş” diyerek bitirdi.

    Haydar Yılmaz, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 1990’da İngiltere’ye gelen Yılmaz, 10 yıldan fazladır İrlanda’da yaşıyordu. Tekstil işçiliği ve otobüs şoförlüğü yapan ve 4 çocuk babası olan Yılmaz henüz 53 yaşındaydı.

    Fotoğraf: Evrensel

    ÜTÜCÜLÜKTEN SENDİKACILIĞA

    1990’ların başından itibaren Londra’da yaşayan Yılmaz, tekstil atölyelerinde işçi olarak çalıştı. Ütücü olarak atölyelerin sevilen işçisi olan Haydar Yılmaz, yine kendisi gibi ütücü olan bir yeğenin “Haydar Dayı” olarak hitap etmesinden dolayı tüm Londra ona "Haydar Dayı" demeye başladı.

    Haydar Yılmaz, atölyelerdeki sömürünün ortadan kalkması için kolları sıvadı. Hem işçilik yapmaya devam etti hem de Ulaşım ve Genel İş Sendikası (T&G) Kuzey Londra tekstil şubesinin kurulması için uğraştı. 1994 yılında bir grup işçi arkadaşı ile şubeyi kuran Yılmaz, şube yönetiminde de aktif rol oynadı.

    LİMAN İŞÇİLERİNİN DE “HAYDAR DAYI”SI OLMUŞTU

    Tekstil şubesinin kurulmasının ardından, 25 Eylül 1995 yılında Liverpool liman işçilerinin direnişi başladı. Haydar Dayı, liman işçilerinin bütün eylemlerinde yer aldı. Londra’dan Liverpool’a defalarca gitti. Liverpool’a beraber gittiği yoldaşları kendisine Haydar Dayı diye hitap ede ede, liman işçileri de ona Haydar Dayı demeye başladı. Kevin, Billy, Mike ve diğerleri…

    Liman işçilerinin, Emek Partisi’nin Ankara’daki kongresine katılacağını duyunca, o da o heyetin parçası olmuştu. Liman işçileri nerede, Haydar Dayı oradaydı.

    Güler yüzü, içtenliği, sıcak sohbeti, her şeyden önemlisi aldığı görevi yerine getirmedeki disiplin ve titizliği şimdi tüm yoldaşlarının dilinde.

    Londra’nın “Haydar Dayı”sı, 5 Mart günü İrlanda’da toprağa verildi.

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