Göçmen işçi önderi Haydar Yılmaz hayatını kaybetti

Arif BEKTAŞ

Londra

Uzun yıllar Londra’da yaşayan ve son yıllarını İrlanda’da geçiren, Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) ve Emek Partisi (EMEP) üyesi Haydar Yılmaz hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Yılmaz, Londra’da Türkiyeli emekçiler içinde yaptığı aydınlatma ve örgütlenme çalışması ile biliniyor.

ÜTÜCÜLÜKTEN SENDİKACILIĞA

1990’ların başından itibaren Londra’da yaşayan Yılmaz, tekstil atölyelerinde işçi olarak çalıştı. Ütücü olarak atölyelerin sevilen işçisi olan Haydar Yılmaz, yine kendisi gibi ütücü olan bir yeğenin “Haydar Dayı” olarak hitap etmesinden dolayı tüm Londra ona Haydar Dayı demeye başladı.

Haydar Yılmaz, atölyelerdeki sömürünün ortadan kalkması için kolları sıvadı. Hem işçilik yapmaya devam etti hem de Ulaşım ve Genel İş Sendikası (T&G) Kuzey Londra tekstil şubesinin kurulması için uğraştı. 1994 yılında bir grup işçi arkadaşı ile şubeyi kuran Yılmaz, şube yönetiminde de aktif rol oynadı.

LİMAN İŞÇİLERİNİN DE “HAYDAR DAYI”SI OLMUŞTU

Tekstil şubesinin kurulmasının ardından, 25 Eylül 1995 yılında Liverpool liman işçilerinin direnişi başladı. Haydar Dayı, liman işçilerinin bütün eylemlerinde yer aldı. Londra’dan Liverpool’a defalarca gitti. Liverpool’a beraber gittiği yoldaşları kendisine Haydar Dayı diye hitap ede ede, liman işçileri de ona Haydar Dayı demeye başladı. Kevin, Billy, Mike ve diğerleri…

Liman işçilerinin, Emek Partisi’nin Ankara’daki kongresine katılacağını duyunca, o da o heyetin parçası olmuştu. Liman işçileri nerede Haydar Dayı oradaydı.

Güler yüzü, içtenliği, sıcak sohbeti, her şeyden önemlisi aldığı görevi yerine getirmedeki disiplin ve titizliği şimdi tüm yoldaşlarının dilinde.

Londra’nın “Haydar Dayı”sı, 5 Mart günü İrlanda’da toprağa verilecek.