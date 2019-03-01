Yenişehir Bağımsız adayı Baki Şahan, mitingte imam cübbesi giydi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan avukat Baki Şahan, yaptığı mitingte imam cübbesi giyip, dua etti. Şahan, "Halkımıza küçük bir tebessüm ile kendimizi anlatmak istedik" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan Adayı Baki Şahan, eski belediye hizmet binası önünde 20 kişinin katıldığı bir miting yaptı, imam cübbesi giyerek dua etti. Şahan, cübbe giymesini "Cep mitingleri halkımıza ulaşabilmemizin en kolay yolu. Halkımız artık küskün, bezgin ve yorulmuş vaziyette. İnsanlarımız, aklına gelebilecek olan en güzel şey olan gülmeyi unuttu. Halkımıza küçük bir tebessüm ile kendimizi anlatmak istedik" sözleriyle açıkladı.

Şahan, 5 yıl önce eski belediye binasının çevresinin çekim merkezi haline dönüştürüleceği vaadinin tutulmadığını söyleyerek 'Utanç Meydanı' yazılı tabelalara bağlı kurdeleyi kesti. (HABER MERKEZİ)