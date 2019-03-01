Almanya’da öğrenciler yine çevre için sokaktaydı

Almanya’nın bir çok kentinde çevrenin ve doğanın korunması için başlatılan hükümetlerin izlediği politikaları protesto eylemleri üç aydan uzun süredir devam ediyor.

Her cuma okulları boykot ederek sokaklara çıkan öğrenciler bu hafta da sokaklara çıkarak taleplerini dile getirdi.

Hamburg’da okulları boykot eden yaklaşık 10 bin öğrenci, sabahın erken saatlerinden itibaren belli noktalarda buluşarak Gänzemarkt Meydanı’na yürüdü. Burada yapılan mitingin ardından Rathaus'un önüne yürüyen öğrenciler taşıdıkları çok renkli pankart ve dövizlere de taleplerini yansıttı. Eyleme gazetecilerin ilgisi de yoğun oldu.

Mitingde yapılan konuşmalarda “Bizim zamanımız kalmadı, sistem değişikliği istiyoruz, iklim değişikliği değil. Her birimiz bir damlayız, fakat hep birlikte bir deniziz. Çevreyi mahvetmeyi durdurun, sizin yaptığınız politikanın karnesini biz öğrenciler yazsak siz sınavları geçemeyeceksiniz” dedi.

Eyleme çevreci bilim insanı Frank Otto ve bu hareketi İsveç’te başlatan Greta Thungbeg de katılarak konuşma yaptı. Thungbeg, “Üç aydır öğrenciler boykot eylemi yapıyor. Ancak politikacılar hiç bir şey yapmıyor. Merkel bir taraftan öğrencilerin eylemlerini övüyor. Diğer taraftan şüpheci baktığını belirtiyor. Biz öğrenciler olarak ödevlerimizi yaptık. Ama yetişkinler ödevlerini yapmıyor” dedi.

Hamburg Eğitim Senatörü, eylem öncesi yaptığı açıklama ile 0 notla sınavların karnelere geçeceğini söyleyerek öğrenci eyleminin karşısında tavır almıştı. Buna rağmen bir çok okuldan öğretmenler eyleme katılarak öğrencilere destek verdi.

Eylem 15 Mart’ta Almanya genelinde yapılacak eylemler için yapılan çağrı ile sonlandı. 15 Mart’taki eylem Hamburg’da saat 08:00’de Hachmannplatz’da başlayacak. (Hamburg/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel