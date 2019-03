Adana Şehir Hastanesinde bir hekim hasta yakını tarafından darbedildi

Adana Şehir Hastanesinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet İrfan Gedik, bir hasta yakını tarafından darbedildi. Hekimi darbeden hasta yakını C. B. gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiği bildirildi.

Yaşanan şiddet Adana Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde protesto edildi. Yapılan açıklamada Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, İl Sağlık Müdürülüğü Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş da yer aldı.

PROF. DR. HİLAL: TTB’NİN ÖNERDİĞİ ŞİDDET YASA TASARISI MECLİSTEN GEÇMELİ

Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, şiddet, toplumun her kesiminde, her köşesinde ve sağlıkta da giderek arttığına dikkat çekerek TTB’nin önerdiği şiddet yasa tasarısının acilen mecliste kabul edilmesini istedi. Her iki saatte bir hekim ve bir sağlık çalışanının şiddete uğradığını dile getiren Hilal, “Bu yasa ile hekime şiddet uygulayanların cezaları para cezasına çevrilmeyerek hapis cezası alacaklardır. Yasa kabul görürse şiddet eğilimi olanlarda da azalma olacaktır. Darbedilen meslektaşımıza geçmiş olsun diyor, Tabip Odası olarak her zaman hekimlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum” dedi.

“YETKİLİLER ÇÖZÜM ADINA BİR ŞEY SÖYLEMEDİ”

İl Sağlık Müdürlüğü Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, hastaların yaşadıkları sorunlar ve hekime yönelik şiddet konusunda hassas olduklarını iddia ederek “Şiddetin hiç bir haklı gerekçesi olamaz. Hastanemize gelen hastalarımız bizlere emanettir. Onları sağlıklarına kavuşturmak için bizler buradayız” şeklinde konuştu. Sorunun çözümüne dair hekimlerin ve sağlıkçıların taleplerine dair bir açıklamada bulunmayan Ceviz, “Bizler hastalarımıza sahip çıktığımız gibi çalışanlarımıza da sahip çıkarız. Lütfen kimse şiddete baş vurmasın” şeklinde öneride bulundu. Darbedilen hekimin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, “Acil durumu olmayan bir hasta yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğrayan hekim arkadaşımız darbedilmiştir. Burnunda göz kapaklarında ve yüzünün bir çok yerinde kesikler vardır. Kafa travması olduğu için yoğun bakımda gözlem altına aldık. Şuur ve bilinç durumunu takip ediyoruz. Kesin bir şey söylemek için şu an biraz erken. Arkadaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı idareciler olarak şiddetle kınıyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

